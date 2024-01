Brighton – Wolverhampton 22.01 – Typy bukmacherskie

Betfan kurs 1.65 Brighton - Wolverhampton Obie strzelą gola TAK Obstaw

Kolejny intensywny weekend niebawem przejdzie do historii, ale na tym to polega. Prawdziwy kibic piłkarski chce jak najwięcej spotkań, emocji oraz radosnych chwil. Poniedziałek wcale nie oznacza przerwy w kalendarzu piłki nożnej, bo przed nami spora ilość meczów. Fani Premier League również nie mogą liczyć na odpoczynek, bo o godzinie 20:45 nastąpi dokończenie 21. kolejki zmagań. W tym sezonie zapowiada się pasjonująca walka o każde miejsce w ligowej tabeli, bo ogółem stawka mocno wyrównana i różnice punktowe niewielkie. Na Amex Stadium Brighton zmierzy się z Wolverhampton, a to oznacza, że przeanalizujemy ten pojedynek i pojawi się propozycja bukmacherska, zapraszam do poniższego artykułu!

Brighton – Wolverhampton – typy bukmacherskie

Brighton ostatnio grało w Pucharze Anglii i pokonało na wyjeździe przedstawiciela Championship Stoke City 4:2, chociaż zaczęli od falstartu przegrywając 0:1 po samobójczym trafieniu, ale ostatecznie zwyciężając. Jeśli chodzi o Premier League to Brighton na początku sezonu przez jakiś czas znajdowało się na podium i próbowało dotrzymać kroku Arsenalowi, jednak od początku października popularne „Mewy” zdecydowanie najwięcej zanotowały remisów, bo aż siedem, ale doznały tylko trzech porażek: z Chelsea, Arsenalem oraz Manchesterem City, także topowymi zespołami. Brighton na własnym obiekcie spisuje się znakomicie, tutaj naprawdę ciężko wygrać. W tym sezonie ta sztuka udała się tylko jedynie West Hamowi, ale to było pod koniec sierpnia, gdzie „Młoty” wygrały 3:1. Od tamtej pory podopieczni Roberto De Zerbiego są niepokonani, a ich ogólny bilans domowy to (5-4-1). Warto także zwrócić uwagę na fakt, że Brighton strzelało przynajmniej jednego gola we wszystkich meczach przed własną publicznością. Ogólnie znajdują się na 8. miejscu i myślę, że na koniec sezonu będą się znajdować w tym położeniu.

Wolverhampton wykonało niełatwe zadanie, bo w Pucharze Anglii zremisowali 1:1 z Brentford i czekał ich dodatkowy mecz. W drugim meczu, tym razem u siebie padł wynik 2:2 w regulaminowym czasie gry i potrzebna była dogrywka, którą wygrali i ostatecznie grają dalej. W Premier League długo nie mogli się obudzić z zimowego snu, nie potrafili wygrać z Luton Town czy Sheffield United, czyli beniaminkami ligi i kręcili się koło strefy spadkowej. Wygrywali tylko pojedyncze mecze, ale ostatnie trzy kolejki to znaczny progres, bo odnieśli trzy zwycięstwa z rzędu i dzięki temu oddalili się od ogona tabeli. Wszystko zaczęło się od pokonania Chelsea 2:1, potem Brentford 4:1 oraz ostatnio Evertonu 3:0. Wróciła przede wszystkim skuteczność, która przekłada się na wyniki. „Wilki” mają rachunki do wyrównania, bo w sierpniu doznali sromotnej porażki i przegrali na własnym stadionie 1:4. Ja jednak idę w stronę gola po obu stronach, bo pod tym względem jedni i drudzy w ostatnim czasie nie zawodzą.

Najlepsze kursy bukmacherskie pod typowanie Brighton – Wolverhampton

Betfan standardowo proponuje setki zakładów związanych z danych wydarzeniem sportowym, w tym przypadku pojedynku Brighton – Wolverhampton. Oba zespoły mają sporo jakości piłkarskiej, więc koniecznie trzeba zajrzeć do zakładów specjalnych w tym spotkaniu. Zamiast standardowego typu, można pokusić się o wytypowanie strzelca. Oczywiście największe szanse na zdobycie bramki ma Joao Pedro z Brighton po kursie 2.30. Jeśli chodzi o Wolves to Nathan Fraser, a kurs 4.60.



Tutaj stawką oczywiście zwycięstwo i trzy punkty, nie ma mowy o odpuszczaniu, bo obie strony zdają sobie sprawę z wagi tego meczu. Wolverhampton nam się mocno rozkręca, będzie chciało iść za ciosem, a Brighton jest ostatnio w wybornej dyspozycji na własnym obiekcie. Można także zajrzeć do liczby fauli czy kartek, a także handicapów.

Statystyki na typy bukmacherskie Brighton – Wolverhampton

Brighton przegrało tylko jeden mecz u siebie w tym sezonie

Strzelali we wszystkich meczach domowych

Wolverhampton ma serię trzech kolejnych wygranych

W ostatnim meczu wyjazdowym „Wilki” strzeliły cztery gole

A tak prezentują się ostatnie bezpośrednie pojedynki między tymi ekipami:

Przewidywane składy na mecz Brighton – Wolverhampton

Brighton: Jason Steele; Jack Hinshelwood, Jan Paul van Hecke, Lewis Dunk, Pervis Estupiñán, Pascal Groß, James Milner, Billy Gilmour, Facundo Buonanotte, João Pedro, Danny Welbeck.

