Brighton sięga po wielki talent z… Football Managera

Brighton sięga właśnie po wielki talent z Argentyny: Valentino Barco z Boca Juniors za 7,86 miliona funtów. To nazwisko doskonale znane fanom gry Football Manager. 19-latek podpisał kontrakt do czerwca 2028.

Gwiazda popularnej gry

Fani największego pożeracza czasu na świecie, czyli gry Football Manager doskonale znają Valentino Branco. Jego renoma w FM jest niemal legendarna. Jest jednym z pierwszych wyszukiwanych nazwisk przez graczy po objęciu nowego klubu. A w najnowszej wersji jest nawet najczęściej kupowanym zawodnikiem.

Brighton sięga po talent, który zaprocentuje z czasem

Barco przebywa obecnie z reprezentacją Argentyny do lat 23 na turnieju kwalifikacyjnym do igrzysk olimpijskich. Badania lekarskie przeszedł na zgrupowaniu kadry. Nie dołączy do Brighton przed zakończeniem turnieju na początku lutego i prawdopodobnie przegapi mecze ligowe z Wolverhampton Wanderers, Luton i Crystal Palace, a także mecz czwartej rundy Pucharu Anglii z Sheffield United. Zarząd Brightonu nie kryje zachwytów nad Barco

Wiedzieliśmy o Valentinie od dłuższego czasu. Byliśmy pod wrażeniem postępów, jakie poczynił na poziomie krajowym i międzynarodowym. Cieszymy się, że możemy powitać go w klubie i z niecierpliwością czekamy na jego postępy i rozwój pod okiem Roberto. Grał głównie po lewej stronie, jako obrońca, skrzydłowy lub skrzydłowy, ale także pokazał swoją wszechstronność w Boca, grając w środku pola. Jest wielkim talentem, ale ważne jest, abyśmy dali mu czas na aklimatyzację, dostosowanie do nowego otoczenia i Premier League – powiedział dyrektor sportowy Brighton David Weir.

Uzupełnienie braków Brighton

Brighton celowało w tym okienku w klasowego wahadłowego. Trener Roberto De Zerbi mówił w grudniu o chęci pozyskania „trzech lub czterech” zawodników w styczniu, a Barco jest pierwszym nabytkiem Brighton. Barco zaliczył 35 występów w seniorskich barwach Boca, zdobywając jednego gola i notując cztery asysty.

Transferowa ekspansja w Ameryce Płd.

Brighton sięga w ostatnich latach po wielu piłkarzy z Ameryki Południowej. Podpisali Moisesa Caicedo z ekwadorskiego Independiente del Valle i Alexisa Mac Allistera z Argentinos Juniors – dwóch graczy, którzy zostali już i sprzedani. Jest także Argentyńczyk Facundo Buonanotte i Paragwajczyk Julio Enciso.

Czy Barco w prawdziwej Premier League sprawdzi się równie dobrze, jak w FM-ie?

Fot. PressFocus