Kontuzja Salaha, dramat Liverpoolu. Jak długo będzie pauzował?

Kontuzja Salaha to już temat znany. Jakie są prognozy i jak długo zabraknie Salaha? Egipcjanin podczas meczu Pucharu Narodów Afryki z Ghaną naciągnął mięsień podkolanowy.

Salah kolejną ofiarą „wirusa FIFA’”

Piłkarz opuści mecz z Wyspami Zielonego Przylądka oraz pierwszy mecz ewentualnej fazy play-off. Kontuzja Salaha to fatalna wiadomość nie tylko dla kadry Egiptu, ale także dla Liverpoolu, który miał nadzieję, że ich największa gwiazda wróci z Afryki stosunkowo szybko. Mohamed Salah został zmieniony przed przerwą w czwartkowym meczu Pucharu Narodów Afryki z Ghaną. Gwiazdor Liverpoolu poczuł dyskomfort w lewym udzie i nie był w stanie kontynuować dalszej gry w tym spotkaniu. Kontuzja Salaha wywołała spory niepokój nie tylko w narodzie, ale i w fanbazie „The Reds”.

Jurgen Klopp: „To był szokujący widok”

Jak to zwykle bywa w przypadku kontuzji, potrzebujesz dalszej i dokładnej oceny sytuacji. Nie wiemy nic konkretnego. Rozmawiałem wczoraj z Mo i jak się zapewne domyślacie, nie był najszczęśliwszym człowiekiem. Sądzę, że dla wielu osób to był szokujący widok, gdyż Mo zazwyczaj nie odnosi żadnych urazów. Skoro nie mógł kontynuować gry, na pewno kontuzja nie była czymś mało znaczącym. Póki co nie mam dla was żadnych konkretniejszych informacji w tym temacie.

Kontuzja Salaha to wielkie osłabienie Egiptu

31-letni Salah przekazał egipską opaskę koledze z drużyny, Ahmedowi Hegazy’emu i został zastąpiony przez Mostafę Fathiego w doliczonym czasie gry pod koniec pierwszej połowy. Piłkarz Liverpoolu nie był w stanie dłużej grać w tym spotkaniu. Selekcjoner Egiptu Rui Vitoria powiedział po meczu:

Nie wiemy jeszcze, w czym tkwi problem. Mam nadzieję, że to nic poważnego. To był dla nas trudny moment, ponieważ w drugiej połowie mogliśmy dokonać tylko dwóch zmian. Myślę, że to nic groźnego, ale zobaczymy.

Salah strzelił gola z rzutu karnego w ostatniej minucie, ratując remis 2:2 dla Egiptu w niedzielnym meczu grupowym z Mozambikiem. Opuścił boisko w czwartek przy bezbramkowym wyniku, ale strzał z dystansu Mohammeda Kudusa w doliczonym czasie gry dał Ghanie prowadzenie przed przerwą. Kontuzja Salaha to ogromny problem dla kadry Egiptu, gdzie jest zdecydowanie najlepszym zawodnikiem. Prześwietlenie wykazało, że doznał naciągnięcia mięśnia tylnego. Oto oficjalny komunikat egipskiej federacji piłkarskiej:

Na pewno oppuści dwa kolejne mecze zespołu w Pucharze Narodów Afryki, przeciwko Republice Zielonego Przylądka, a następnie mecz 1/8 finału w przypadku zakwalifikowania.

Salah jest najlepszym strzelcem wszech czasów reprezentacji Egiptu. Zdobył 54 gole w 98 meczach reprezentacji. Do tej pory nie udało mu się jednak zdobyć żadnego trofeum z kadrą. W najbliższym czasie przejdzie dokładne badania i co do długości jego pauzy będzie wiadomo więcej. Możemy być zgodni, że wszyscy fani zarówno Egiptu, jak i Liverpoolu liczą na to, że uraz nie będzie niczym poważnym i prędko wróci na boisko. Salah jest wielką gwiazdą „The Reds” i fani nie wyobrażają sobie wyjściowej jedenastki bez ukochanego piłkarza.

Fot. PressFocus