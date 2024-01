ŁKS Łódź ogłosił kolejny transfer. Łodzianie zbroją się przed rundą wiosenną – póki co są czerwoną latarnią PKO BP Ekstraklasy, więc sensownym jest szukanie rozwiązań w celu utrzymania się w lidze. Po transferze Rahiła Mammadowa, czas na kolejne nowe nazwisko – jest nim Thiago Ceijas.

Beniaminkowie aktywni na rynku transferowym

Tegoroczni beniaminkowie są niezwykle aktywni podczas zimowego okienka transferowego. ŁKS i Ruch nie spisują się najlepiej po powrocie do najwyższej klasy rozgrywkowej w Polsce i zajmują ostatnie miejsca w tabeli po pierwszej rundzie. W piątek do Ruchu Chorzów dołączyli Patryk Stępiński oraz Robert Dadok. ŁKS Łódź ogłosił kolejny transfer. Klub poszedł śladami rywala do utrzymania się w lidze i również jest aktywny na rynku transferowym. Pierwszym transferem był Rahił Mammadow. Chwilę później łodzianie ogłosili kolejne nowe nazwisko, Thiago Ceijasa.

Thiago Ceijas – dotychczasowa kariera

Thiago Ceijas zbierał piłkarskie szlify w szkółce Boca Juniors. Nie przebił się jednak do pierwszej drużyny i następnie spróbował swoich sił w Europie, a konkretnie w Genoi oraz Levante, gdzie również nie zakotwiczył na długo. Trafił też na Islandię, a ostatnim klubem pomocnika było bułgarskie Beroe Stara Zagora, klub środka tabeli bułgarskiej ekstraklasy. W obecnym sezonie rozegrał 19 spotkań i był podstawowym piłkarzem. Teraz 22-latek zdecydował się na przenosiny do Łodzi. Zdaje sobie sprawę z ciężkiej sytuacji klubu i chce dołożyć swoją cegiełkę do utrzymania się w lidze.

Przyjechałem żeby pomóc drużynie w utrzymaniu w Ekstraklasie i wspomóc zespół swoją grą. Łodzi jeszcze nie widziałem, ale po zdjęciach w Internecie widzę, że to piękne miasto. Podobnie klub – stadion jest imponujący, a ludzie to profesjonaliści. Nie mogę się już doczekać rozpoczęcia treningów i wspólnej pracy – powiedział nowy nabytek ŁKS-u.



Zawodnik związał się z ŁKS-em Łódź kontraktem do czerwca 2025 roku z opcją przedłużenia umowy o kolejny rok.

Trudne zadanie w rundzie wiosennej

Łodzianie powrócili do Ekstraklasy po trzech latach spędzonych na jej zapleczu. Pierwsza runda nie poszła im jednak najlepiej. Drużyna zajmuje ostatnie miejsce w tabeli z 10 oczkami na koncie. Strata do 15. Warty Poznań wynosi już dziewięć punktów. Warto jednak zaznaczyć, że ŁKS rozegrał jedno spotkanie mniej. W październiku trenerem zespołu został Piotr Stokowiec, który zastąpił zwolnionego Kazimierza Moskala. Pierwszy mecz rundy wiosennej PKO BP Ekstraklasy 12 lutego. Rywalem ŁKS-u będzie Korona Kielce.

Fot. lkslodz.pl