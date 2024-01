Bayern chce gwiazdę Premier League. To może być jeden z najbardziej zaskakujących transferów. Jak informuje Fabrizio Romano, Bawarczycy rozpoczęli rozmowy z Newcastle United w sprawie transferu Kierana Trippiera.



Newcastle United pod koniec 2021 roku zostało przejęte przez saudyjski fundusz inwestycyjny PiF. Szejkowie w tym przypadku nie poszli śladami Manchesteru City lub PSG i postanowili powoli budować drużynę, nie rzucając się od razu po wielkie nazwiska. Taka forma polityki bardzo szybko przyniosła pozytywny efekt, ponieważ w poprzednim sezonie ”Sroki” dotarły do finału Pucharu Ligi Angielskiej (gdzie przegrały z Manchesterem United 0:2) oraz zajęły 4. miejsce w Premier League. Newcastle zakwalifikowało się tym sposobem do Ligi Mistrzów po 20 latach. Trafili jednak do grupy „śmierci” – z PSG, Borussią Dortmund oraz Milanem. Ostatecznie nie udało im się z niej wyjść, jednak walczyli o fazę playoff do ostatniej kolejki. Mecz z PSG będą jednak wspominać latami.

Aktualnie w Premier League plasują się na 10. lokacie. Pierwszym transferem ”Srok” w erze szejków był właśnie Kieran Trippier. Trafił on na St James’ Park w styczniu 2022 roku z Atletico Madryt za 14 milionów euro. Powrót do Premier League okazał się bardzo udany (wcześniej występował w Manchesterze City, Burnley oraz Tottenhamie). W 38 meczach ligowych asystował siedem razy, mimo gry na prawej obronie, wyrósł na lidera ofensywy, który kreuje i prowadzi grę. Obecnie już po 19 występach wyrównał wyczyn z poprzedniego sezonu.

Wiele wskazuje na to, że po tym, jak został sprowadzony Harry Kane i Ericu Dier, na Allianz Arenie zobaczymy kolejnego Anglika. Do tej pory na prawej obronie Bayernu Monachium występowali Noussair Mazraoui i Bouna Sarr. Nie są to piłkarze na miarę Anglika. Dodatkowo, Senegalczyk zerwał więzadła krzyżowe w kolanie, przez co nie zagra do końca sezonu, a Marokańczyk nabawił się urazu w meczu towarzyskim reprezentacji, przed Pucharem Narodów Afryki. Termin jego powrotu do gry nie jest jednak znany.

Bawarczycy zaczęli rozglądać się nad wzmocnieniem boku obrony i na ich radarze znalazł się Kieran Trippier. Bayern chce gwiazdę Premier League i to nie żarty. Jak informuje Fabrizio Romano, kluby rozpoczęły rozmowy w sprawie transferu, a sam 33-latek jest jak najbardziej chętny na przenosiny do Bundesligi.

🚨🔴 Unferstand Bayern approached Newcastle for Kieran Trippier deal today, talks have now started.

Bayern keep pushing for Mukiele but no green light from PSG so far. 🇫🇷

Trippier already gave his green light to Bayern as per @kerry_hau @Plettigoal.

Decision up to Bayern now. pic.twitter.com/ZjweEwVZZ0

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 20, 2024