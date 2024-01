Kuriozum. Odwołany mecz z powodu opadów śniegu… w hali

Do niecodziennej sytuacji doszło w zaplanowanym meczu FOGO Futsal Ekstraklasy pomiędzy Legią Warszawa a Eurobusem Przemyśl. Zaplanowanym, gdyż spotkanie się nie odbyło. Przyczyną odwołania meczu były… warunki atmosferyczne. W hali przeciekał dach, w rezultacie padał śnieg na parkiecie.

W minioną sobotę o godz. 17:00 miało się rozpocząć spotkanie 18. kolejki FOGO Futsal Ekstraklasy. Legia Warszawa miała podejmować u siebie Eurobus Przemyśl, jednak gdy działacze klubów pojawili się w hali OSiR przy ul. Gładkiej 18 w Warszawie, to już zdali sobie sprawę, że mecz jest mocno zagrożony. Dach zaczął przeciekać, a niespodziewanie w zamkniętym obiekcie… padał śnieg.

Zawodnicy długo nie wychodzili na rozgrzewkę, a spiker zawodów o godz. 16:45 – czyli kwadrans przed zaplanowanym rozpoczęciem spotkania – poinformował, że „zostanie opóźniony o co najmniej 30 minut”. W obiekcie pojawili się nawet strażacy, którzy walczyli z naturą. Wreszcie piłkarze zaczęli się rozgrzewać o ok. 17:30 i wydawało się, że mimo absurdalnych okoliczności, mecz dojdzie do skutku. Wciąż jednak przesuwano start w nadziei, że uda się zakryć odsłoniętą część dachu. Po 1,5 h walki z mroźną aurą, główny sędzia tego meczu zagwizdał trzy razy, sygnalizując, iż mecz w tym dniu się nie odbędzie. Kibice zgromadzeni w dzielnicy Włochy nie kryli swojego podirytowania.

Przybyłem na mecz Legia – @EurobusP w @FutsalEkstra. Ku mojemu zdziwieniu, w hali… pada śnieg. pic.twitter.com/TbQQvPVo2C — Mateusz Domański (@M_Domanski) January 20, 2024

Na ten moment nie jest znana decyzja, co do nowego terminu tego spotkania. Nie wiadomo również, czy Legia poniesie swoje konsekwencje wobec braku możliwości doprowadzenia hali do odpowiedniego stanu. Jednak według regulaminu rozgrywek FOGO Futsal Ekstraklasy, gospodarz tego meczu powinien ponieść odpowiednie sankcje. Mówi o tym podpunkt 23.2 oraz 23.2.1.

23.2. Klub jest w pełni odpowiedzialny za przygotowanie hali do gier mistrzowskich.

23.2.1. Klub, który nie dopełnił tego obowiązku i z winy którego zawody nie doszły do skutku,

ponosi stosowne konsekwencje regulaminowe oraz pokrywa przeciwnikowi wszystkie koszty

związane z przyjazdem na nieodbyty mecz.

Zatem fakt, iż Legia nie jest właścicielem obiektu OSiR, nie ma w tym przypadku żadnego znaczenia. Gospodarz meczu – czyli w tym przypadku Wojskowi – powinien zadbać o należyte przygotowanie obiektu do gry. Jak już wiemy – tak się nie stało. W tabeli FOGO Futsal Ekstraklasy Legia Warszawa znajduje się na 8. miejscu ze zdobyczą 26 punktów. Eurobus Przemyśl jest cztery lokaty niżej, mając 16 „oczek”.

Fot. Mateusz Domański