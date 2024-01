Mourinho poprowadzi włoskiego giganta?

Jose Mourinho nie składa broni po zwolnieniu z Romy. Portugalczyk może… pozostać we Włoszech. W przyszłym tygodniu spotka się z władzami Napoli.

Mourinho: smutny koniec w Rzymie

60-letni portugalski trener został zwolniony przez „Giallorossich” kilka dni po porażce 1:3 z Milanem. Poskutkowała ona 9. miejscem w ligowej tabeli po 20 meczach. Zastąpił go Daniele De Rossi, który w swoim debiutanckim meczu odniósł zwycięstwo nad Hellasem.

Zwolnienie Mourinho nie spodobało się kibicom Romy, którzy zaczęli zostawiać plakaty z podziękowaniami dla trenera na ulicach stolicy Włoch. Na trybunach Stadio Olimpico podczas zwycięstwa nad Veroną pojawiło się również wiele transparentów wspierających „The Special One”. W końcu to trener, który dał im upragnione i od lat wyczekiwane trofeum. Takich rzeczy się nie zapomina, tym bardziej, że Roma rzadko „wrzuca” coś do gabloty.

Mourinho w Napoli?!

Jak donosi The Sunday Times, Mourinho chce kontynuować pracę we Włoszech i spotka się z prezydentem Napoli Aurelio De Laurentiisem w przyszłym tygodniu, by omówić szybki powrót do pracy. Jego agent, Jorge Mendes, rozpoczął rozmowy kilka dni po zwolnieniu z Romy. O Portugalskiego trenera mocno zabiega saudyjskie Al-Shabab. Wydaje się jednak, że jego priorytetem jest Europa. Nikogo zatem nie powinna zdziwić obecność Mourinho na trybunach Serie A w najbliższych tygodniach… uwaga jednak, bo całkiem świeża informacja od Fabrizio Romano jest taka, że Mourinho nie poprowadzi Al-Shabab! To co, Napoli brzmi teraz jeszcze bardziej wiarygodnie?

Fot. PressFocus