John van den Brom to były trener Lecha. Przy Bułgarskiej wygrał ponad połowę oficjalnych meczów i dotarł do ćwierćfinału Ligi Konferencji Europy, gdzie odpadł z Fiorentiną. Z posadą głównego trenera pożegnał się 17 grudnia zeszłego roku.

„Ogromna oferta”

Jak doniósł Sacha Tavolieri na swoim profilu X – van den Bromowi zaoferowano ogromny kontrakt z Egiptu. Mowa o klubie Pyramids FC, który w sezonie 2021/22 do końca bił się o mistrzostwo Egiptu, zajmując ostatecznie 2. miejsce. Były trener Lecha Poznań ma być na poziomie intensywnych rozmów, a „Piramidy” zrobią wszystko by 57-latek wylądował na ich ławce. Pyramids FC nie ma bogatej historii. To świeżo założony (bo w 2008) projekt piłkarski. Większych sukcesów i trofeów brak, a zatrudnienie byłego trenera Lecha wg. działaczy mogłoby tu dużo zmienić.

Inne plotki

W międzyczasie pojawiało się też dużo plotek o tym, gdzie niderlandzki trener może trafić. Świeżo po zwolnieniu z poznańskiej drużyny słyszeliśmy o Vitesse, a tych plotek John nie dementował. „Oczywiście mam w głowie obraz miejsca, gdzie chciałbym trafić, bo chcę coś osiągnąć. Oczywiście mogę zadowolić się nieco słabszym zespołem, jeśli do lepszego bym nie trafił. Brakuje mi codziennej pracy. Bardzo za tym tęsknie” – mówił van den Brom.

Fot. PressFocus