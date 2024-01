Cristiano Ronaldo umniejsza Messiemu

Cristiano Ronaldo wymierzył medialny cios w Lionela Messiego po tym, jak argentyńska gwiazda zdobyła nagrodę FIFA The Best Award.

Ronaldo, który w tym sezonie strzelił 24 gole w 25 meczach dla Saudi Pro League Al Nassr, powiedział:

Myślę, że w pewnym sensie te nagrody tracą na wiarygodności. Musimy przeanalizować cały sezon. Nie chodzi o to, że Messi na nią nie zasłużył, Haaland czy nawet Mbappe. Po prostu nie wierzę już w te nagrody. To nie dlatego, że wygrałem w Globe Soccer. Ale są fakty, są liczby. A liczby nie oszukują. Nie mogą mi odebrać tego trofeum, ponieważ jest policzalne. To czyni mnie jeszcze szczęśliwszym, ponieważ liczby są faktami.