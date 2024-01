Andre Schürrle zdobył polski szczyt… drugi raz!

Andre Schürrle zdobył polski szczyt… ponownie! Zakończył on piłkarską karierę w 2020 roku. Miał wtedy zaledwie 29 lat… W dalszym ciągu prowadzi jednak aktywny tryb życia, a w szczególności bardzo lubuje się we wspinaczkach górskich oraz morsowaniu, czym chwali się w mediach społecznościowych. Właśnie powtórzył swój wyczyn sprzed roku i wszedł na Śnieżkę ubrany zaledwie w spodenki oraz rękawiczki.

29 lat i koniec

Andre Schürrle w przeszłości reprezentował Bayer Leverkusen, Chelsea oraz Borussię Dortmund. To był przebojowy skrzydłowy, który imponował dryblingiem oraz szybkością. W 2014 roku zdobył mistrzostwo świata ze swoją kadrą narodową. To on zdobył dwie bramki, dobijając Brazylijczyków w półfinale mundialu (słynne 7:1). W 2020 roku dosyć niespodziewanie ogłosił zakończenie kariery w wieku zaledwie 29 lat. Jak sam przyznał, ostatnie lata kariery nie były dla niego łatwe. Stracił dawny błysk i nie mógł odnaleźć formy, jaką prezentował we wcześniejszych latach. Przez to czuł się sfrustrowany i nie pomagać swoim drużynom.

Nie ma granic

Po przejściu na piłkarską emeryturę, Andre Schürrle nie próżnuje i cały czas prowadzi aktywny tryb życia. Trzeba przyznać, że jest to nietypowe zainteresowanie. W mediach społecznościowych promuje zwłaszcza metodę Wima Hofa, która łączy trzy elementy: ekspozycję na zimno, właściwe oddychanie oraz medytację. Ma ona na celu wzmocnić układ odpornościowy, poprawić jakość snu oraz samopoczucie. Były gracz, co jakiś czas publikuje zdjęcia, na których skąpo ubrany zdobywa szczyty gór i morsuje. Rok temu prawie nagi wszedł na Śnieżkę. Teraz powtórzył wyczyn, ponownie mając na sobie jedynie krótkie spodenki, czapkę, rękawiczki oraz buty.

Fot. PressFocus