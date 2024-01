Benzema wróci do domu? Karim Benzema po zdobyciu Złotej Piłki w 2022 roku przeniósł się na Półwysep Arabski. Został on zawodnikiem Al-Ittihad. Wydawało się się, że pochodzącemu z Algierii piłkarzowi ta zmiana wyjdzie na dobre, bo to „jego klimaty”. Nic bardziej mylnego. Już po pół roku wydaje się zdecydowany na powrót do Europy.

Benzema wróci do domu?

Olympipque Lyon rozważa powrót wychowanka. Informację tę podał Guillermo Rai z „The Athletic”, a rano zasugerował temat powrotu do Europy sam Fabrizio Romano. Jak można się łatwo domyślić – kwestią niezgody może być pensja. Karim ma gwiazdorską umowę, która przewyższa zdecydowanie umowy piłkarzy OL. Według portalu „Capology’, Karim ma umowę opiewającą na około 100 milionów euro netto za sezon. Numer 1 we francuskim klubie pod względem pensji jest Alexandre Lacazette, który zarabia około 3 mln euro netto – Benzema musiałby zgodzić się na ogromną obniżkę. Pod koniec 2022 roku, piłkarz powiedział

Powrót do Lyonu? Zostawiłem tam piękny obraz, nie może się on zmienić, musi taki pozostać. Jeśli pewnego dnia będę mógł tam wrócić – będzie to przyjemność, ale… nie jako zawodnik

Na powrót do kadry Francji też się raczej nie zapowiadało, a do niego doszło. Może tutaj wygra sentyment i Benzema wróci do domu?

Arabia jednak nie taka fajna?

Benzema jest kolejnym piłkarzem, który w krótkim czasie zgłasza akces do powrotu na Stary Kontynent. Wielu zawodników już na tym etapie sezonu zgłaszało chęć zmiany na klub europejski. Takim zawodnikiem jest chociażby Sergej Milinković-Savic. Publicznie przyznał, że tęskni za Lazio. W ostatnim czasie Jordan Henderson trafił do Ajaksu, a już w lecie 2023 roku, chwilę po transferze do Arabii – były wątpliwości czy Jota (klubowy kolega KB9, przyszedł z Celtiku Glasgow) wytrzyma do końca roku.

Romano na swoim kanale YouTube w poniedziałek powiedział na temat Benzemy:

Sytuacja jest dość nerwowa. Strony szukają rozwiązania, a piłkarz parę dni temu wrócił do treningów – ale nie trenuje z zespołem, trenuje sam. Władze ligi chcą, aby Benzema pozostał w samej lidze, ale w innym zespole. Napastnika szuka np. Al-Shabab. Jest jednak jeden facet, który za wszelką cenę chcę w Europie Benzemę u siebie. To John Textor, właściciel Olympique Lyon.

Fot. PressFocus