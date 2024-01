Wieczysta wzmocniona filarem ekstraklasowicza

Klub z Krakowa kolejny raz pokazał, że jeżeli chce sięgnąć po jakiegoś zawodnika, to robi to bez problemu. Nie chodzi w tym przypadku ani o Cracovię, ani o Wisłę, a o Wieczystą. Trzecioligowiec sprowadził kolejnego zawodnika z PKO BP Ekstraklasy. I to nie byle jakiego, bo mającego duże znaczenie dla Ruchu.

W trwającym okienku krakowska ekipa będąca liderem grupy małopolskiej w trzeciej lidze sprowadziła na zasadzie transferu definitywnego Konrada Kasolika. Zaskoczeni takim stanem rzeczy z pewnością byli kibice w Chorzowie, bowiem obrońca był ważną postacią czasu odbudowy przy Cichej, zaliczając z „Niebieskimi” trzy awanse. Jesienią wystąpił w 11 spotkaniach i choć nie miał pewnego miejsca w składzie, to nadal byłby wartościowym elementem drużyny w składzie 14-krotnego mistrza Polski.

Wieczysta wzmocniona gwiazdą Ruchu

Okazało się, że to nie koniec interesów na linii Wieczysta – Ruch. Chorzowianie wyruszyli na zgrupowanie do Turcji. Ku zaskoczeniu wszystkich, w kadrze na obóz zabrakło… Tomasza Swędrowskiego. Klub poinformował w komunikacie, że pomocnik zostaje w Polsce, żeby dopiąć przenosiny do krakowskiej drużyny prowadzonej przez Sławomira Peszkę.

Dziś oficjalnie nastąpiło sfinalizowanie całej transakcji. Swędowski podpisał z Wieczystą 2,5-letni kontrakt z opcją przedłużenia i tym samym dołączył do wspomnianego Konrada Kasolika. W tym przypadku zaskoczenie jest dużo większe, bo w minionej rundzie 30-latek był jednym z jaśniejszych punktów drużyny z Górnego Śląska. Swędrowski wystąpił w 19 meczach i czterokrotnie wpisał się na listę strzelców. Uwaga, należy dodać, że Swędrowski to nie jest piłkarz, który wchodzi na ogony, tylko absolutnie podstawowy defensywny pomocnik, filar. Nikt nie rozegrał więcej minut w Ruchu w sezonie 2023/24 (ponad 1600). Wieczysta nawet takich zawodników jest w stanie wyciągać.

