Gwiazda Napoli podjęła decyzje o przyszłości

Gwiazda Napoli podjęła decyzję. Victor Osimhen twierdzi, że już wie, co zrobi w sprawie swojej kariery i ujawni decyzję po zakończeniu obecnego sezonu.

Czy gwiazda Napoli odejdzie?

Sytuacja Osimhena była przedmiotem wielu spekulacji. Zwłaszcza biorąc pod uwagę zmagania Napoli po fantastycznie wywalczonym mistrzostwie, pierwszym dla klubu od 33 lat. W grudniu 25-latek podpisał nowy kontrakt z Napoli do czerwca 2026 roku. Przedłużył tym samym o rok kontrakt w stosunku do poprzedniej umowy. Osimhen dołączył do Napoli z Lille za 70 milionów euro latem 2020 roku.

Osimhen powiedział CBS Sports:

Krążą plotki o tym, że jestem łączony z Premier League. Oczywiście, kiedy jesteś jednym z najgorętszych napastników na świecie, spodziewasz się tego typu rzeczy. Premier League to jedna z największych i najlepszych lig na świecie. Jestem w Napoli, podpisałem nowy kontrakt, cieszę się czasem spędzonym z drużyną. Podjąłem już decyzję. Wiem już, co chcę zrobić ze swoją karierą. Mam swój plan na kolejny krok, który chcę wykonać. Na razie chcę po prostu z przytupem zakończyć sezon i odpocząć gdzieś z córką, pomyśleć o swoim życiu i wreszcie wcielić w życie decyzję, którą już podjąłem.

Oshimen na PNA

Gwiazda Napoli przebywa obecnie z Nigerią na Pucharze Narodów Afryki w Wybrzeżu Kości Słoniowej. Nigeria wyszła z grupy po zajęciu drugiego miejsca za Gwineą Równikową. Osimhen w tym sezonie bardziej zasłynął działaniami w sieci niż świetną formą. Najgłośniejsza była afera tik-tokową, gdy uznał, że klub się z niego naśmiewa i psuje wizerunek – wszystko to po spudłowanym karnym, gdzie klub opublikował „wideo z kokosem”. Nigeryjczyk zwyzywał także agenta Chwiczy Kwaracchelii (Mamukę Jugelego) w social mediach, gdy ten zasugerował, że Osimhen… szykuje się na transfer do Arabii Saudyjskiej. Zasugerował także sznur kibicowi, który stwierdził, że Achraf Hakimi bardziej od Nigeryjczyka zasłużył na nagrodę piłkarza roku w Afryce.

