Kolejny konkurent Zielińskiego. Polak przestanie grać?

Szykuje się kolejny konkurent Zielińskiego do miejsca w składzie? Napoli rozmawia z Aston Villą w sprawie wypożyczenia Leandera Dendonckera. Informację tę podał jeden z najlepszych transferowych newsmanów na świecie, czyli David Ornstein z „The Athletic”

Napoli wypożyczy Belga?

Porozumienie między klubami i z samym piłkarzem nie zostało jeszcze osiągnięte, ale Napoli usilnie pracuje nad podpisaniem umowy z Belgiem do końca sezonu. 28-latek to niewypał transferowy „The Villans”. W tym sezonie ograniczył się do zaledwie jednego występu w pierwszej jedenastce. W niczym nie przypomina zawodnika, który swego czasu wyróżniał się w Wolverhampton.

Dendoncker dołączył do Villi właśnie z Wolverhampton Wanderers podczas letniego okienka transferowego w 2022 roku. Zaliczył przyzwoity start: 20 występów w Premier League podczas debiutanckiego sezonu w klubie. Teraz jego czas gry jest rozczarowujący: siedem z ośmiu występów w Premier League zaliczył z ławki rezerwowych. Jest raczej dalekim rezerwowym. Kontrakt Dendonckera w Villi obowiązuje do 2026 roku.

Kolejny konkurent Zielińskiego po Traore

To kolejne potencjalne wzmocnienie Napoli. Ostatnio został ogłoszony transfer Hameda Juniora Traore, który prawdopodobnie będzie wypełniał lukę po Piotrze Zielińskim. Polak zalicza dość przeciętny sezon, jest łączony z Interem i nie gra w pierwszym składzie. Teraz może być mu jeszcze trudniej. Napoli wygrało Serie A w zeszłym sezonie i awansowało do fazy pucharowej Ligi Mistrzów po zajęciu drugiego miejsca w grupie C. Teraz jednak w lidze idzie im znacznie gorzej. Po 20 kolejkach zajmują rozczarowujące 9. miejsce. Roszady są więc potrzebne do jakiegoś impulsu.

Fot. PressFocus