Lewandowski skonfliktował się z Xavim? Spięcie w szatni

Lewandowski skonfliktował się z Xavim? Mimo ostatniego zwycięstwa FC Barcelony z Realem Betisem 4:2, atmosfera wokół klubu z Katalonii wciąż nie jest idealna. Według wielu źródeł, Xavi balansuje na granicy zwolnienia, a w zespole pojawiły się podziały.

Nie(szczęsny) wieczór w Salamance

W ostatni czwartek zespół ze stolicy Katalonii udał się do kilkunastotysięcznego miasta, aby rozegrać spotkanie 1/8 finału Pucharu Króla. Kibice spodziewali się łatwego spacerku, a tymczasem wyżej notowany zespół „Blaugrany” niesłychanie męczył się od pierwszych minut. Poskutkowało to straconym golem, bo w 31. minucie Unionistas – półamatorski zespół – prowadził z FC Barceloną. Media społecznościowe zawrzały, a Xavi już powoli mógł żegnać się ze swoją posadą. Co prawda jeszcze w pierwszej połowie stan rywalizacji wyrównał Ferran Torres, a koniec końców „Barça” zdobyła jeszcze dwie bramki. Niesmak wśród fanów i tak pozostał.

Lewandowski skonfliktował się z trenerem w przerwie

Wymiana zdań między Lewandowskim a Xavim miała się podczas przerwy meczu z Unionistas, kiedy to Polak skomentował skład, który zagrał od początku. Sytuacja Barcelony była w tym momencie trudna, ponieważ – ku zdumieniu kibiców – „Blaugrana” zaledwie remisowała 1:1. „Puchar Króla to jedyne trofeum, które mamy szansę wygrać. Musisz wystawić najlepszy skład” – właśnie to według katalońskich dziennikarzy miał krzyknąć Lewandowski do Xaviego. „Analizowaliśmy to ze sztabem, decyzje były słuszne”. – taką odpowiedź od szkoleniowca miał otrzymać polski napastnik

Ciekawy ostatni odcinek podcastu Bar Canaletes i fragment o wymianie zdań między Lewym a Xavim po meczu z Unionistas 🗣️ Lewandowski: Mamy największe szanse na wygranie Copa del Rey. Powinieneś wystawić mocniejszy skład na taki mecz. Xavi: Analizowaliśmy to ze sztabem, decyzje… https://t.co/SPIWXnfxP5 — Dominik Piechota (@dominikpiechota) January 23, 2024

Między Robertem a Xavim miało się zrobić naprawdę gorąco, ale w końcu konflikt zażegnał Deco – dyrektor sportowy Barcelony.

Niejedyne problemy wewnątrz drużyny?

Według wielu źródeł, pyskówka Lewandowskiego z Xavim to niejedyny problem, który trapi szatnię FC Barcelony. Dziennikarze twierdzą, że spore problemy z aklimatyzacją w szatni ma nowy nabytek „Blaugrany”, czyli Vitor Roque. Póki co brazylijski napastnik gra mało, a w szatni jest podobno bardzo cichy. Kibice pokładają spore nadzieje w Brazylijczyku, którego zadaniem jest głównie odciążyć Roberta Lewandowskiego.

❗Vitor Roque is finding it hard to socialise with his Barça teammates. — @BarCanaletes pic.twitter.com/opWfnOSQec — Barça Universal (@BarcaUniversal) January 22, 2024

Fot. PressFocus