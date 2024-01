Wielki problem Newcastle. Gwiazda wypada do końca sezonu

Wielki problem Newcastle… kolejny gracz jest kontuzjowany. W poprzednim sezonie „Sroki” sprawiły niespodziankę i zakwalifikowały się do Ligi Mistrzów. W obecnych rozgrywkach ich pozycja nie wygląda już tak kolorowo. Zajmują 10. miejsce w Premier League i szansa na grę w europejskich pucharach coraz bardziej się oddala. Jak się okazuje, z gry do maja wypada Joelinton, co jeszcze bardziej utrudnia ich sytuację.

Spadek formy w lidze

Newcastle United fantastycznie spisywało się na przestrzeni ostatniego sezonu. Dotarli do finału Pucharu Ligi Angielskiej (gdzie ulegli Manchesterowi United 0:2) oraz zajęli czwarte miejsce w Premier League, dzięki czemu zakwalifikowali się do Ligi Mistrzów, po raz pierwszy od 20 lat. W obecnym sezonie wyniki zespołu nie są już tak okazałe. Mimo, że zajęli ostatnie miejsce w grupie Champions League, to bardzo dobrze zaprezentowali się na tle Borussii Dortmund, AC Milanu oraz PSG. Na krajowym podwórku jednak zawodzą. Znajdują się na 10. miejscu, a ostatnie cztery kolejki kończyły się porażkami.

Problemy w linii pomocy

Jakby tego było mało, drużyna ma coraz większe problemy kadrowe, zwłaszcza w środkowej linii. W październiku nowy nabytek, Tonali, został zawieszony do końca obecnego sezonu z powodu afery bukmacherskiej. Na tym jednak nie koniec bólu głowy Eddiego Howe’a. Trener niedawno potwierdził, że Joelinton nabawił się urazu pachwiny i że będzie musiał pauzować przez jakiś czas. Jak się okazało, konieczna była operacja, przez co 27-latek zamelduje się na boisku najwcześniej w maju, czyli na koniec rozgrywek. Jest to olbrzymi cios, ponieważ Brazylijczyk jest jedną z ważniejszych postaci w Newcastle. Joelinton trafił na St James’ Park w 2019 roku z Hoffenheim za 44 miliony euro. Długo był niewypałem. Z czasem został przesunięty do środka pomocy i to był strzał w dziesiątkę. W obecnych rozgrywkach, do momentu kontuzji wystąpił w 23 meczach.

Szpital

W Newcastle istny szpital, patrząc na kadrę zespołu. Joelinton dołączyłdo pokaźnego grona kontuzjowanych. W tej chwili niedostępni są też: wspomniany już Sandro Tonali, Callum Wilson, Harvey Barnes, Joe Willock, Nick Pope i jeszcze kilku innych, w sumie dziewięciu graczy jest niedostępnych. Tylu ma jeszcze tylko Chelsea. Niedawno, po trzech miesiącach pauzy, do składu wrócił Sven Botman, czyli podstawowy stoper. Przez miesiąc kontuzjowany był Alexander Isak, a przez te wszystkie urazy szansę w pierwszej drużynie otrzymał 17-letni Lewis Miley. Zupełnie niespodziewanie potrzebny okazał się też wypychany stoper – Jamaal Lascelles.