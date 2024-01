Gwiazda Athleticu Bilbao zagra… dwa mecze w 48 godzin?

Iñaki Williams to niekwestionowana gwiazdą Athleticu Bilbao. Razem z bratem – Nico – są podstawowymi zawodnikami baskijskiego klubu i w swoim regionie są traktowani jak legendy. Swoją miłość do Athleticu po raz kolejny potwierdził Iñaki, który, mimo niesłychanie krótkiej przerwy, ma dzisiaj… zagrać w meczu z FC Barceloną!



Williams reprezentował Ghanę w Pucharze Narodów Afryki. Mimo tego, że kraj ze stolicą w Akrze był typowany do zajścia dużo dalej, to odpadł już na etapie fazy grupowej. Sytuacja nieciekawa, ale w dłuższej perspektywie może okazać się szansą dla starszego z braci Williams. Wraz z odpadnięciem z rozgrywek Iñaki nie próżnował i praktycznie od razu wsiadł w samolot prosto do Kraju Basków, gdzie dzisiaj w Bilbao miejscowy Athletic zmierzy się z FC Barceloną w ćwierćfinale Pucharu Króla. Co prawda w meczu z Mozambikiem Williams wszedł na boisko w końcówce spotkania, to i tak warto odnotować wyczyn Ghańczyka i poświęcenie dla drużyny. Będzie miał niesamowicie mało odpoczynku. Pod uwagę trzeba także wziąć podróż międzykontynentalną, która również nie należy do łatwych.

🇬🇭 Iñaki Williams will fly to Bilbao tonight after Ghana officially exited the AFCON.

He is expected to play the Copa del Rey match against Barcelona tomorrow.

A private flight was on standby just in case. [via @nicorodrigz]

📸 @SportsImagesGh #AFCON2023 pic.twitter.com/DEMrUaAzfv

— Owuraku Ampofo (@_owurakuampofo) January 23, 2024