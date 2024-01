Piłkarz Borussii Dortmund trafi do Premier League. O kogo chodzi? O tego, który prawdopodobnie nie rozwinął jeszcze swojego potencjału, na co na wpływ z pewnością mają kontuzję, które go nękają. Giovanni Reyna miał być drugim Amerykaninem, który podbije Bundesligę. Jak informuje Fabrizio Romano, po piłkarza zgłosił się Nottingham Forest. W grę wchodzi wypożyczenie do końca sezonu.

Borussia Dortmund ściągnęła Gio Reynę ze szkółki New York City w 2019 roku. Początkowo grał w juniorach, ale szybko, bo jeszcze w tym samym sezonie, zaczął mu dawać szanse Lucien Favre. Pierwsza jego asysta w Bundeslidze to podanie do Haalanda pod koniec sezonu 2019/20. Reyna nie miał jeszcze skończonych 18 lat. Władze oczekiwały podobnej historii, jaka miała miejsce z jego rodakiem, czyli Christianem Pulisiciem. Obecny gracz AC Milan znakomicie pokazał się w Borussii i w 2019 roku został sprzedany do Chelsea za 64 miliony euro. Rzeczywiście Reyna miał niezły początek.

Favre w nowym sezonie (2020/21) zaczął stawiać na nastolatka jeszcze odważniej. Reyna zagrał w 32 spotkaniach w lidze, w których strzelił cztery gole i zanotował pięć asyst. Najbardziej imponujący był hat-trick asyst z Freigurgiem. Trzeba przyznać, że są to dobre liczby, zwłaszcza, że w listopadzie 2020 wszedł dopiero w okres dorosłości. Niestety, większą część kolejnych rozgrywek spędził w gabinetach lekarskich. Często nękany był przez kontuzje mięśniowe, które uniemożliwiały mu rozwinięcie skrzydeł. Sezon temu strzelił co prawda siedem goli w samej Bundeslidze, ale zaledwie pięć razy wychodził w podstawowym składzie, a tak grał tzw. ogony albo był niedostępny.

Piłkarz Borussii Dortmund przed mistrzostwami świata w Katarze usłyszał od trenera reprezentacji USA, że nie pasuje do jego koncepcji, przez co miał pełnić role rezerwowego. Reyna bardzo źle zareagował na tę wiadomość. Zaczął coraz bardziej lekceważąco prezentować się na treningach, co jeszcze bardziej pogorszyło jego sytuację. W drużynie doszło nawet do głosowania, czy należy odsunąć zawodnika. Mimo że spora grupa piłkarzy podzielała opinię selekcjonera, większość opowiedziała się za pozostaniem Gio. Miał on jednak przeprosić kolegów z szatni za swoje nastawienie. Ostatecznie rozegrał na mundialu raptem 52 minuty…

Giovanni Reyna przegapił początek obecnego sezonu ponownie z powodu urazu. Wystąpił w 10 spotkaniach Bundesligi, jednak ani razu nie wybiegł na boisko od pierwszej minuty. Jak informuje Fabrizio Romano, Nottingham Forest oraz Borussia Dortmund prowadzą rozmowy w sprawie wypożyczenia do końca sezonu. Amerykanin w Forest miałby zdecydowanie większe szanse na złapanie minut na murawie. W poprzednim sezonie Nottingham wróciło do Premier League i obroniło przed spadkiem. Klub ogarnęło wtedy szaleństwo zakupowe, sprowadzili wówczas ponad 30 piłkarzy. Obecnie znajdują się na 16. pozycji z czterema punktami przewagi nad strefą spadkową.

🚨🌳 Nottingham Forest and Borussia Dortmund have scheduled new round of talks for Gio Reyna loan deal.

Loan fee and salary coverage still being discussed while Gio has already accepted #NFFC as destination.

His new agent Jorge Mendes is taking care of the deal. pic.twitter.com/xvCx7py11c

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 24, 2024