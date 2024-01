Leverkusen sprowadza nowego zawodnika. To transfer z La Liga. Bayer Leverkusen ku zdziwieniu wielu fanów w dość dominującym stylu prowadzi w Bundeslidze. Mają oni siedem punktów przewagi nad drugim Bayernem Monachium i aż czternaście nad trzecim VFB Stuttgart. Największym atutem drużyny „Aptekarzy” jest bez wątpienia atak, który postanowili jeszcze bardziej wzmocnić. Jak podają zaufane źródła, do zespołu prowadzonego przez Xabiego Alonso dołączy Borja Iglesias – obecnie zawodnik Realu Betis.



Leverkusen – rewelacja sezonu

Chyba nikt w Leverkusen przed sezonem nie spodziewał się aż takiego wyskoku formy. Xabi Alonso stworzył kolektyw, w którym być może nie ma wielkich nazwisk jak w Bayernie, czy Borussii Dortmund, ale zgrana drużyna i zawsze dawanie z siebie stu procent na boisku stworzyło wybitną mieszankę, dzięki której Bayer jest na ten moment liderem Bundesligi. Znakiem rozpoznawczym ekipy z Leverkusen jest ofensywa, ponieważ w dotychczasowych osiemnastu rozegranych kolejkach zdobyli aż 50 bramek i w tej statystyce ustępują jedynie Bayernowi Monachium.

Defensywa ekipy określanej pejoratywnie przez fanów drużyny przeciwnych jako „Vizekusen” bądź „Neverkusen” także spisuje się świetnie, bowiem na ten moment stracili zaledwie 14 bramek, co jest bezwzględnie najlepszym wynikiem w lidze. Kto wie, może po tym sezonie lekceważące „Neverkusen” bądź „Vizekusen” zmieni się a „Meisterkusen”?

Leverkusen sprowadza nowego zawodnika – zastępca Boniface’a

Borja Iglesias ma w teorii proste zadanie, które jednak może się okazać bardzo trudne do wykonania. Leverkusen sprowadza nowego napastnika, który ma zastąpić jedną z największych gwiazd ligi. Mowa tutaj o zastąpieniu Victora Boniface’a. Reprezentant Nigerii wraz z Czechem – Patrickiem Schickiem stworzył duet napastników, który stał się postrachem Bundesligi. Sam Boniface strzelił w tym sezonie już 10 bramek, oraz zanotował 7 asyst. Jest on jednym z głównych powodów tego, że Leverkusen jest jako jedyne w ligach top5 bez porażki w tym sezonie. Nigeryjczyk uszkodził mięsień przywodziciela i nie będzie mógł zagrać w najbliższym czasie. Mówi się nawet o przerwie do kwietnia jeśli chodzi o afrykańskiego napastnika. Z pomocą ma przyjść jednak Iglesias, który reprezentuje barwy Realu Betis.

Jego skuteczność nie jest jednak na takim poziomie jak w przypadku Boniface’a, ponieważ w obecnym sezonie rozegrał jedenaście meczów, w których strzelił zaledwie jednego gola. Kwota, w ramach której Iglesias trafi do Leverkusen na zasadzie półrocznego wypożyczenia. Gdyby jednak włodarze „Aptekarzy” byli zadowoleni z usług hiszpańskiego napastnika, to istnieje opcja transferu, opiewającego na kwocie 8 milionów euro. Leverkusen sprowadza nowego napastnika, by zwiększyć także swój wybór w ataku i przy okazji „odciążyć” też Patrika Schicka, który jak wiemy nie jest piłkarzem o końskim zdrowiu.

Bayer dogadał się z Betisem. Iglesias zostanie wypożyczony z opcją wykupu (€8M). Logiczny ruch. Kupować nikogo się nie opłaca, a w obliczu historycznej szansy trzeba poszerzyć wachlarz możliwości na szpicy. https://t.co/XDBwcmOZ3M — Marcin Borzęcki (@m_borzecki) January 23, 2024

fot. PressFocus