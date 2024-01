Nicolas Anelka wraca do piłki. Były znakomity francuski piłkarz rozpoczyna nową przygodę w swoim życiu. Dziś były reprezentant kraju został ogłoszony nowym dyrektorem generalnym Ümraniyesporu. To spadkowicz z tureckiej Super Lig, obecnie 12. drużyna z drugiego poziomu rozgrywkowego w Turcji.

Nicolas Anelka będzie dyrektorem generalnym

Można powiedzieć, że 44-latek próbował już wszystkiego. Będąc jeszcze czynnym piłkarzem w klubie Shanghai Shenhua, pełnił tam rolę grającego trenera. To samo miało miejsce w Mumbai City. Po zakończeniu kariery piłkarza był czynnym menedżerem młodzieżowej drużyny Lille. Krótko po tym Nicolas Anelka spróbował swoich sił w byciu dyrektorem sportowym – tym razem we francuskiej drużynie NA Hussein Dey. Teraz przyszedł czas na nowe wyzwanie.

Były reprezentant Francji został ogłoszony nowym prezesem tureckiego klubu Ümraniyesporu Kulübü. Obecnie ten klub jest na 12. miejscu zaplecza tureckiej ekstraklasy. Założony został w 1938 roku, a w sezonie 2015/16 po raz pierwszy w historii awansował do drugiej ligi tureckiej. Nie tak dawno piłkarzem tej drużyny był Stefano Napoleoni znany z Widzewa. Tak, ten od „dawaj tego Włocha!”

Bienvenue, Professeur! ❤️🤍 Kulübümüz, CEO pozisyonu için Nicolas Anelka ile anlaşmıştır. Nicolas Anelka’ya hoş geldin diyor, başarılar diliyoruz.#Ümraniyespor · #SemtinTakımı pic.twitter.com/J7de1u3vP2 — Ümraniyespor (@Umraniyespor) January 25, 2024

Niektórych może dziwić taki wybór. Sam Anelka wspominał, jak dobrze żyło mu się w Turcji i że bardzo tęsknił za byciem w tym kraju. Francuz po 18 latach wraca do Turcji, gdzie w sezonie 2005/06 był zawodnikiem Fenerbahce.

Nicolas Anelka i jego bogate CV

Francuz może się pochwalić występami w wielu znanych klubach. W długiej karierze grał aż w 15 zespołach. Mowa tu o m.in.: PSG, Realu Madryt, Manchesterze City, Chelsea, Arsenalu czy Juventusie. Z niektórymi z wymienionych klubów osiągnął spore sukcesy. W barwach Arsenalu i Chelsea wygrał mistrzostwo Anglii. Z Realem Madryt zgarnął Ligę Mistrzów. Mistrzostwo krajowe udało się też wygrać w barwach Fenerbahce oraz Juventusu.

Przez 12 lat Anelka grał w reprezentacji Francji. Pierwszy mecz w dorosłej kadrze rozegrał w kwietniu 1998 roku, kiedy to wystąpił w zremisowanym spotkaniu ze Szwecją. W 2000 roku wraz z kadrą wygrał EURO 2000. Rok później też Puchar Konfederacji.

Jest też jednak czarna karta w historii występów Anelki w kadrze narodowej. 44-latek został powołany przez Raymonda Domenecha do kadry na mistrzostwa świata w 2010 roku. Szybko jednak wyjechał z turnieju po tym, jak w przerwie meczu z Meksykiem miał obrazić trenera. Federacja Francji wyrzuciła piłkarza z kadry. Po turnieju zawiesiła też go na 18 meczów. Po wszystkim Nicolas Anelka nie wrócił już do reprezentacji. Niedługo później zszokował kibiców gestem, który pokazał grając w barwach West Bromwich Albion. Gestem, który znał od jednego z francuskich komików (prywatnie był jego przyjacielem).

W 2020 na platformie Netflix ukazał się dokument poświęcony karierze piłkarskiej i życiu piłkarza.

Fot. Umraniyespor