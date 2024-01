Wyprzedaży Hellasu ciąg dalszy. W czwartek, Milan Djurić ma przejść testy medyczne i podpisać 1.5-roczny kontrakt z Monzą (opcja na kolejny rok jest). Hellas ma otrzymać 2 miliony euro plus bonusy Były piłkarz Salernitany zdobył w tym sezonie 5 ligowych bramek. Jest jednym z architektów cudownego utrzymania klubu ze Stadio Arechi w 2022 roku

Mówi się także o tym, że działania skoncentrowane na pozyskaniu Pawła Dawidowicza podejmie Atalanta. „Bergamaschi” mieli zaoferować za niego około 3 miliony euro. Kontrakt Polaka z klubem z Werony wygasa w czerwcu 2025 roku, a dla niego to raczej ostatnia szansa by pograć w klubie z europejskiego poziomu. Atalanta to obecnie 5. drużyna ligi włoskiej, a do tego zagra na wiosnę w fazie pucharowej Ligi Europy. Przypomnijmy, drużyna Gian Piero Gasperiniego dwukrotnie pokonała w grupie Raków Częstochowa Dawida Szwargi (2:0 u siebie i 4:0 na wyjeździe). Tomasz Włodarczyk z Meczyków twierdzi jednak, że to jedynie plotki:

Według moich informacji nie ma na tę chwilę takiego tematu. Nie było propozycji z klubu, ani oferty za zawodnika. Na teraz to po prostu plotki rozsiewane wokół klubu Pawła.

Z ofertą po Bruno Amione nadszedł też brazylijski Santos, który pierwszy raz w historii spadł z najwyższego poziomu w Brazylii

Wyprzedaż w klubie

W środę, Calcio e Finanza potwierdziło zajęcie udziałów Maurizio Settiego w klubie Hellas przez Sąd Rewizyjny w Bolonii – ten odrzucił apelację obrony, potwierdzając tym samym zapobiegawcze przejęcie udziałów w Hellas Verona spółki Star Ball Srl, jedynego akcjonariusza klubu Serie A. Akcja przejęcia klubu przez Policję Finansową została podjęta przed świętami Bożego Narodzenia w ramach śledztwa upadłościowego prowadzonego przez ten właśnie organ.

W grudniu, przed Świętami Bożego Narodzenia – Policja Finansowa w Bolonii wykonała dekret o zapobiegawczym przejęciu udziałów w spółce Star Ball, właściciela 100% udziałów w Hellasie. W tym samym czasie, wobec prezydenta i właściciela klubu – Maurizio Settiego – wszczęto śledztwo pod kątem oszukańczego bankructwa. Kupił on klub za darmo od własnej firmy-bankruta.

Oto wybrani piłkarze, których Hellas pozbył się za gotówkę w zimowym oknie

Cyril Ngonge – Napoli, 18 mln euro Filippo Terracciano – Milan, 4.5 mln euro Isak Hien, Atalanta, 8.5 mln euro Josh Doig, Sassuolo, 6 mln euro Martin Hongla, Granada, około 3 mln euro Siren Balde (czołowy młodzieżowiec klubu), Atalanta, około 2 mln euro

