Tottenham idzie po norweski talent!

Tottenham nie zatrzymuje się na rynku transferowym i ma zamiar ściągnąć kolejnego piłkarza! Radu Drăgușin, Timo Werner to nie koniec ciekawych nazwisk. „Spurs” chcą norweski talent.

Antonio Nusa blisko Tottenhamu

Antonio Nusa to 18-letni piłkarz grający w Club Brugge na pozycji lewego napastnika. Za sobą ma już debiut w seniorskiej reprezentacji Norwegii. Fani i eksperci wskazują jasno, że jest to piłkarz obdarzony ogromnym talentem i potencjałem. W tym sezonie belgijskiej ekstraklasy zagrał w 15 meczach, w których strzelił trzy gole i zaliczył dwie asysty. „Norweski Neymar” jest typem piłkarza, który rozciąga grę swojego zespołu. Stale przesuwa się wzdłuż linii bocznej i ogrywa tam obrońcę niczym Neymar, czy Vinicius. Stąd się właśnie wziął jego pseudonim.

Tu można sobie zobaczyć próbkę umiejętności Norwega:

Najdroższy transfer w historii Club Brugge

Dotychczas tym mianem mógł poszczycić się Charles De Ketelaere, którego sprzedano do Milanu za 36 milionów euro z bonusami. Teraz, zdaniem belgijskiego dziennikarza Sachy Tavolieriego, działacze klubu z Flandrii mają zamiar ten rekord pobić i sprzedać Antonio Nusę za jeszcze większą kwotę. Nie wiemy jeszcze, jaką cenę negocjuje Tottenham, ale rozmowy mają być intensywne, a transfer „zbliża się dużymi krokami”.

Transfer Norwega do klubu z północnego Londynu to potencjalnie drugie wzmocnienie Tottenhamu związane z linią ofensywną. To pokazuje, jaki Ange Postecoglou kładzie nacisk na atakowanie. Czy duet napastników Werner-Nusa zdziała coś w Premier League? Przekonamy się w niedalekiej przyszłości. Chyba, że wydarzy się coś nieoczekiwanego, bo była też mowa o tym, że Newcastle w ostatniej chwili chce powalczyć o Nusę i włącza się w negocjacje, jednak jego kupno zakładało też sprzedaż Miguela Almirona do Arabii. Na to się nie zanosi po tym, jak zawodnik odkrył, że klub potajemnie chce go wypchnąć bez jego wiedzy.