Herve Renard łączony ze znaną reprezentacją

Jak donosi „L’Équipe”, jednym z potencjalnych kandydatów na selekcjonera reprezentacji Algierii jest Herve Renard! Po fatalnym występie „Pustynnych Wojowników” w Pucharze Narodów Afryki, dotychczasowy trener Djamel Belmadi został zwolniony.

Belmadi prowadził reprezentację od 2018 roku, a ostatni fatalny występ w PNA zadecydował o jego losie. Tamtejsza federacja piłkarska już szuka zastępstwa, którym ma być Renard. Algieria zremisowała z Angolą, Burkina Faso i sensacyjnie przegrała z Mauretanią, a potem odpadła już w fazie grupowej, zajmując w niej ostatnie miejsce.

Hervé Renard wybierze Algierię?

Herve Renard to 55-letni trener, który od dłuższego czasu jest mocno związany z futbolem reprezentacyjnym. W swojej karierze zasiadał na ławce trenerskiej Zambii, Wybrzeża Kości Słoniowej, Angoli, Maroka, Arabii Saudyjskiej, a od marca 2023 roku jest selekcjonerem kobiecej reprezentacji Francji, z którą obecnie przygotowuje się do igrzysk olimpijskich w Paryżu. Dla Francuza nie byłaby to pierwsza praca w Algierii, bo wcześniej prowadził już klub USM Algier.

Jeżeli 55-latek wybrałby Algierię to byłaby to jego siódma przygoda z trenowaniem w Afryce. Można powiedzieć, że to ekspert w tej dziedzinie. Wygrał przecież Puchar Narodów Afryki z Zambią w 2012 roku i Wybrzeżem Kości Słoniowej w 2015 w dramatycznych okolicznościach, gdy ostatniego karnego w konkursie jedenastek strzelił bramkarz – „Copa” Barry.

Cele reprezentacyjne Algierczyków

Oczywiście głównym zadaniem nowego szkoleniowca będzie awans na mistrzostwa świata 2026 i uniknięcie powtórki beznadziejnego występy na przyszłorocznym Pucharze Narodów Afryki. Grupa kwalifikacyjna Algierczyków na zawody o Puchar Świata nie jest zbyt wymagająca. Do najtrudniejszych rywali należą Mozambik i Gwinea, choć nisko sklasyfikowany Mozambik (113. miejsce w rankingu FIFA) pokazał na tegorocznych mistrzostwach, że potrafi postraszyć faworytów, urywając im punkty (Egipt i Ghanę).

Dlatego właśnie federacja chce zatrudnić selekcjonera, który ma wielkie doświadczenie w prowadzeniu reprezentacji na mistrzostwach tej rangi. Przypomnijmy, że Herve Renard ma na koncie dwa występy jako selekcjoner na mistrzostwach świata, z Marokiem w 2018 i z Arabią Saudyjska w 2022. W Katarze pokonał w grupie przyszłych mistrzów świata i zasłynął na cały świat płomienną, charyzmatyczną przemową. Algieria to niby silna kadra, która ma m.in. Riyada Mahreza, a nie grała na dwóch ostatnich mundialach. W Pucharze Narodów Afryki też się ośmieszyła już po raz drugi z rzędu, odpadając w grupie, a przecież to mistrz Afryki z 2019 roku. Coś musi się zmienić.

