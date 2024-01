Zapowiedź sportów zimowych 26.01 – 28.01 z Kępysem

Już w ten weekend odbędą się mistrzostwa świata w lotach narciarskich. Będzie to wydarzenie, które najbardziej elektryzuje kibiców sportów zimowych. Poza tym będziemy mogli śledzić zmagania alpinistów, biegaczy i wracających do rywalizacji w Pucharze Świata panczenistów. Sprawdź zapowiedź weekendu ze sportami zimowymi, które odbędą się w dniach 26 – 28 stycznia.

Sporty zimowe 2023/2024: starty Polaków 26 – 28 stycznia

Skoki narciarskie

PolSKI Turniej nie poszedł po myśli Polaków, ale przed nami kolejna duża impreza – mistrzostwa świata w lotach narciarskich w Bad Mittendorf. Konkursy odbędą się na skoczni mamuciej w Kulm i będą to pierwsze skoki w tym sezonie oddane na tak dużym obiekcie. Mistrzem świata w lotach narciarskich zostanie skoczek, którego suma punktów po czterech konkursowych próbach będzie najwyższa.

Na czwartek zaplanowano kwalifikacje, ale z powodu złych warunków trzeba było je odwołać. W konkursach indywidualnych udział wezmą zatem wszyscy zawodnicy, a zostało ich zgłoszonych 47. Miejsce w polskiej kadrze znaleźli: Dawid Kubacki, Piotr Żyła, Kamil Stoch, Paweł Wąsek i Aleksander Zniszczoł. Konkursy indywidualne odbędą się w piątek i sobotę o 14:00. O tej samej godzinie w niedzielę rozegrany zostanie konkurs drużynowy.

W Pucharze Świata w Ljubnie startować będą Polki: Pola Bełotwska i Anna Twardosz. Nasze reprezentantki powalczą o punkty w sobotę o 11:30 i niedzielę o 11:00.

𝐙𝐚𝐩𝐨𝐰𝐢𝐞𝐝ź 𝐭𝐲𝐠𝐨𝐝𝐧𝐢𝐚 𝐎𝐝 𝐃𝐞𝐬𝐤𝐢 𝐃𝐨 𝐃𝐞𝐬𝐤𝐢 🎿 Prezentujemy zapowiedź startów naszych sportowców w zmaganiach najwyższej rangi! ❄️ Największe emocje czekają nas na Kulm – w Bad Mitterndorf odbędą się mistrzostwa świata w lotach narciarskich, gdzie… pic.twitter.com/u1mxU5J9WU — Polski Związek Narciarski (@pzn_pl) January 24, 2024

Tradycyjnie naszą zapowiedź ubogacamy o opinię Radosława Kępysa – eksperta od sportów zimowych.

Przed nami MŚ w lotach. Będą to pierwsze zawody na mamucie w tym sezonie. Kogo stawiasz w gronie faworytów i kto z Polaków uzyska Twoim zdaniem najlepszy wynik?

Radosław Kępys: Dominatorem bieżącego sezonu jest Stefan Kraft, który jest też kapitalnym „lotnikiem”, więc bez wątpienia będzie jednym z faworytów. Na pewno bardzo wysoko stawiałbym szanse Anze Laniska, ale w czwartek dowiedzieliśmy się, że Słoweniec doznał kontuzji i nie będzie skakał do końca sezonu, więc honoru Słoweńców będą bronić Peter i Domen Prevcowie, Lovro Kos i Timi Zajc. Zazwyczaj do dobrych lotników należeli też Norwegowie, więc po bardzo słabym początku sezonu może wreszcie odbiją się tacy skoczkowie, jak Johann Andre Forfang czy Halvor Egner Granerud. Co do Polaków – bez wątpienia najlepiej na mamucich skoczniach czuje się Piotr Żyła i można liczyć, że to on tutaj będzie wśród naszych kadrowiczów dominował. Postawa reszty jest mocno niewiadoma – należy liczyć na dobry konkurs indywidualny z jak największą liczbą naszych skoczków oraz dobry niedzielny konkurs drużynowy.

Narciarstwo alpejskie

Nasz kraj regularnie zdobywa punkty w Pucharze Świata w narciarstwie alpejskim. W ten weekend czeka nas tylko jedna konkurencja z Polakami w roli głównej. W niedzielę w supergigancie w Cartina d’Ampezzo wystartuje Maryna Gąsienica Daniel. Zmagania Polki rozpoczną się o 10:30.

Kolejne zawody PŚ w narciarstwie alpejskim odbędą się już we wtorek w Kronplatz. Do Maryny dołączy wówczas nasza druga najlepsza alpejka – Magdalena Łuczak.

Startować w najbliższych dniach w zmaganiach najwyższej rangi będą również nasi alpejczycy – zobaczymy ich w Schladming, Cortinie d’Ampezzo i Kronplatz ⛷️ pic.twitter.com/ysXLcP92fe — Polski Związek Narciarski (@pzn_pl) January 24, 2024

W ten weekend na Cortina d’Ampezzo wystartuje tylko Maryna Gąsienica-Daniel. Jak oceniasz dyspozycję naszej najlepszej alpejki w tym sezonie?

Radosław Kępys: Na pewno ten sezon jest słabszy, niż poprzednie i trzeba brać pod to poprawkę, ale miejmy nadzieję, że właśnie niedługo nastąpi przełamanie. Cortina d’Ampezzo to nie jest łatwe pole do przełamań, ale Maryna jest już na tyle doświadczona, że liczę na pewne miejsce w 30-tce niedzielnego supergiganta.

Snowboard alpejski

Kolejny raz w Pucharze Świata udział wezmą nasi snowboardziści. W kadrze na zawody w Simonhohe znalazło się pięciu Polaków: Oskar Kwiatkowski, Michał Nowaczyk, Maria Bukowska-Chyc, Olimpia Kwiatkowska i Weronika Dawidek. Naszych kadrowiczów czekają dwa dni zmagań. W sobotę o 8:45 rozpoczną się kwalifikacje do konkursu indywidualnego, a w niedzielę od 11:30 kwalifikacje do konkursu drużynowego.

Kombinacja norweska

Dwa dni walki o punkty Pucharu Świata czekają także Joannę Kil. Polka prezentuje się znakomicie w Pucharze Kontynentalnym, którego jest liderem. Nie pozostaje nic innego, jak przełożyć fantastyczne wyniki na coraz to lepsze pozycje w Pucharze Świata. W ten weekend Polka wystartuje w niemieckim Schonach.

Plan Joanny Kil na ten weekend przedstawia się następująco:

Sobota 26.01

– 10:30 skok do kombinacji

– 13:20 bieg do kombinacji (5 km)

Niedziela 27.01

– 9:30 skok do kombinacji

– 14:00 bieg do kombinacji (7,5 km)

Po raz kolejny będziemy mogli oglądać zmagania regularnie punktującej Joanny Kil. Czy znakomite wyniki z Pucharu Kontynentalnego przeniesie na Puchar Świata i uda jej się być w TOP 10?

Radosław Kępys: Celne pytanie. Myślę, że właśnie kolejnym „przystankiem” dla Polki w rozwoju kariery powinno być wejście na stałe do pierwszej 10-tki Pucharu Świata. Do tej pory raczej ugruntowała swoją pozycję nieco dalej, ale myślę, że z każdym startem będzie się zbliżać do czołówki. Inna sprawa, że dla Kil to pierwszy tak długi sezon wśród najlepszych, więc niepożądane zmęczenie też może odgrywać jakąś rolę.

Biegi narciarskie

Kadra Polski na Puchar Świata w Goms w biegach narciarskich jest bardzo skromna. Nasz kraj reprezentować będzie tylko Maciej Staręga. W Szwajcarii czekają nas trzy dni zawodów. Staręga weźmie udział w sobotnim sprincie. Początek rywalizacji o 13:00. Maciej Staręga to nasz drugi najlepszy reprezentant w klasyfikacji Pucharu Świata. Plasuje się jednak na odległej, 110. pozycji. Przed nim jest jednak tylko Kamil Bury.

Łyżwiarstwo szybkie

Nareszcie wraca dyscyplina, która w tym sezonie przynosi największą radość kibicom. W ten weekend panczeniści będą rywalizować w Pucharze Świata w Salt Lake City. Jest to doskonały tor do rywalizacji w łyżwiarstwie szybkim, gdyż uważany jest za jeden z najszybszych na świecie i często są tu poprawiane rekordy życiowe. „Tutejszy tor jest najszybszy na świecie i można osiągać naprawdę duże prędkości” – przyznawał Marek Kania.

W Salt Lake City czekają nas trzy dni zmagań. Oto jak przedstawia się harmonogram Pucharu Świata w dywizji A:

Piątek 26.01

– 20:30 1000 metrów kobiet

– 21:05 1000 metrów mężczyzn

– 21:48 3000 metrów kobiet

– 22:52 masowy start mężczyzn

Sobota 27.01

– 20:00 1500 metrów mężczyzn

– 20:41 500 metrów kobiet

– 21:20 1500 metrów kobiet

– 21:02 500 metrów mężczyzn

– 22:41 drużynówka kobiety

– 23:10 drużynówka mężczyźni

Niedziela 28.01

– 20:00 1000 metrów kobiet

– 20:35 5000 metrów mężczyzn

– 22:40 masowy start kobiet

– 23.04 Mixed Relay

👋 Pozdrowienia z Salt Lake City!

Zawodnicy Kadry Narodowej seniorów przygotowują się do startu w Pucharze Świata w łyżwiarstwie szybkim, który odbędzie się już w najbliższy weekend 🔥@4F_official | #4F | #4Fteam | #4FPoland @Grupa_PGE | @SPORT_GOV_PL pic.twitter.com/1NYl5rbHgR — Polski Związek Łyżwiarstwa Szybkiego (@pzls_pl) January 23, 2024

