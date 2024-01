Juventus – Empoli 27.01 – Typy bukmacherskie

Betfan kurs 2.38 Juventus - Empoli Obie strzelą gola TAK Obstaw

Wielkimi krokami zbliża się kolejny weekend, który oznaczać będzie intensywne granie na piłkarskich boiskach. Prawdziwy kibic piłkarski chce jak najwięcej spotkań, emocji oraz radosnych chwil. Piłka nożna jest najbardziej popularnym sportem drużynowym na całym świecie i chyba nikogo to nie dziwi. Dużo się dzieje we włoskiej Serie A, gdzie klaruje nam się powoli walka o tytuł mistrzowski między dwoma wielkimi firmami: Interem Mediolan oraz Juventusem Turyn, chociaż ostatniego słowa nie powiedział jeszcze AC Milan. Stara Dama z Wojciechem Szczęsnym i Arkadiuszem Milikiem w sobotę 27 stycznia o godzinie 18:00 na Allianz Stadium w Turynie podejmie Empoli. Poniżej propozycja bukmacherska.

Juventus Turyn – Empoli – typy bukmacherskie

Juventus poprzedni sezon miał bardzo burzliwy: kara finansowa, odjęcie punktów i zakaz gry w europejskich pucharach odbił się szerokim echem na całym świecie. Teraz mogą się w sumie skupić na lidze i w jakimś sensie jest to dla nich dodatkowy handicap, jeśli chodzi w kontekście walki o scudetto. Napoli czy Roma się z tego wyścigu wypisały, a Juve chwilowo jest liderem Serie A, ponieważ Inter ma jeden mecz zaległy. Stara Dama po 21. kolejkach ma tylko jeden mecz przegrany (pod koniec września z Sassuolo 2:4), cztery remisy i aż szesnaście zwycięstw. Każdy się zastanawia jak długo będą w stanie utrzymać ten wysoki poziom i formę, bo prędzej czy później każdego mały czy większy kryzys dopada. Trzeba jednak zauważyć, że zespół z Turynu nie jest już tak efektowny i skuteczny. Strzela mniej bramek i dużo spotkań w tym sezonie wygrywali rzutem na taśmę, mówiąc kolokwialnie męcząc się. Wbrew pozorom większe problemy sprawiają im zespoły z dolnej części tabeli jak Salernitana (wygrana 2:1 po golu w doliczonym czasie gry), Frosinone (zwycięstwo 2:1 i gol w końcówce) czy Genua (remis 1:1).

A Empoli gra z nożem na gardle od samego początku sezonu, jednak pojawia się jakieś światełko w tunelu. Oglądałem ich ostatni mecz na własnym stadionie przeciwko Monzie no i trzeba powiedzieć, że jeśli graliby na podobnym poziomie i z takim zaangażowaniem w każdym spotkaniu to na ich koncie byłoby znacznie więcej punktów. Show dał Szymon Żurkowski, bohater Empoli, który ustrzelił hattricka i dzięki temu wygrali pewnie 3:0. Na za wiele swoim rywalom nie pozwolili. A czasem potrafią zaskoczyć, bo już zdążyli wygrać z Napoli czy Fiorentiną, a minimalnie przegrać z Interem 0:1. Teraz na pewno po ostatnim meczu będą podbudowani i z większą motywacją podejdą do ekipy z Turynu. Nie mają nic do stracenia, a punktów muszą szukać, bo w innym przypadku spadną do Serie B. Aktualnie tracą tylko dwa punkty do bezpiecznej strefy. Ode mnie obie drużyny strzelą gola.

Najlepsze kursy bukmacherskie pod typowanie Juventus Turyn – Empoli

Betfan standardowo proponuje setki zakładów związanych z danych wydarzeniem sportowym, w tym przypadku pojedynku Juventus Turyn – Empoli. Oba zespoły mają sporo jakości piłkarskiej, więc koniecznie trzeba zajrzeć do zakładów specjalnych w tym spotkaniu. Zamiast standardowego typu, można pokusić się o wytypowanie strzelca. Oczywiście największe szanse na zdobycie bramki ma Dusan Vlahović po kursie 2.02. W Empoli bardzo wysoki kurs na bramkę Szymona Żurkowskiego – 9.00.



Statystyki na typy bukmacherskie Juventus Turyn – Empoli

Juventus wyprzedził Inter i jest liderem Serie A

Na własnym stadionie Stara Dama jest niepokonana

Empoli przełamało się w ostatniej kolejce i wygrało 3:0

Strzelali w ostatnim meczu wyjazdowym bramkę

A tak prezentują się ostatnie bezpośrednie pojedynki między tymi ekipami:

Przewidywane składy na mecz Juventus Turyn – Empoli

Juventus Turyn: Szczesny; Gatti, Bremer, Danilo; Cambiaso, McKennie, Locatelli, Miretti, Kostic; Yildiz, Vlahovic

Empoli: Caprile; Ismajli, Walukiewicz, Luperto; Bereszynski, Zurkowski, Grassi, Fazzini, Cacace; Shpendi, Cambiaghi

Fot. PressFocus