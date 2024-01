Decydujące godziny ws. Maticia. 35-letni serbski pomocnik Nemanja Matić ostatnie pół roku spędził w Rennes. Daleko mu do dyspozycji choćby z Premier League czy AS Romy, ale z jego usług skorzysta kolejny znany klub. Mowa tutaj o Olympique’u Lyon. Matić w piątek przejdzie testy medyczne.

Decydujące godziny ws. Maticia

Siedmiokrotny mistrz Francji pozyskuje świetnego zawodnika, który w ostatnich dniach wywołał sporo zamieszania. Ten sezon w wykonaniu Olympique’u należy do katastrofalnych. Miejsce blisko strefy spadkowej i raptem 16 punktów to wierzchołek góry lodowej w kwestii problemów, jakie miał od początku tego sezonu klub z Lyonu.

Lyon kombinował, jak tylko mógł w kwestii letnich transferów, z racji nadzoru francuskiej komisji finansowej. John Textor sprowadził piłkarzy z innych klubów, w których ma udziały. Jake O’Brien z Crystal Palace, Ernest Nuamah z RWD Molenbeek to dwa z przykładów kreatywności amerykańskiego biznesmena. W ostatnim czasie Lyon jednak wychodzi na prostą i szaleje w zimowym oknie. Do klubu w zimie przyszli piłkarze z innego klubu Textora, Botafogo – Adryelson oraz Lucas Perri. Do francuskiego hegemona z początku XXI wieku zawitali także dwaj piłkarze z Gentu – Malick Fofana i Gift Orban. Zimą Lyon może sobie pozwolić na wydanie nieco więcej niż latem, bo na spokojnie powinni wydać ponad 50 milionów euro.

Jeden z najgłośniejszych tematów okienka

Decydujące godziny ws. Maticia zwiastują koniec styczniowej sagi, która była jednym z głównych tematów zimowego okna w Europie. Piłkarz najpierw łączony był z Lyonem, następnie przebąkiwano o Fulham, czy wstępnym zainteresowaniu Milanu. Finalnie wyląduje on w klubie z tej samej ligi, ale usytuowanym zdecydowanie niżej od klubu z Bretanii.

Fot. PressFocus