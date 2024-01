To nie sen. Totti zagra w Madrycie!

Kibice AS Romy z utęsknieniem wspominają czasy, gdy w barwach ich klubu grał Francesco Totti. Teraz muszą pożegnać się ze stratą następcy Il Capitano, który w przeciwieństwie do swojego ojca… zdecydował się na przenosiny do Madrytu.

Klub ze stolicy Włoch przeżywa trudne chwile w obecnym sezonie. W trzecim sezonie pracy Jose Mourinho (przypadek?) działacze Romy zdecydowali się rozstać z utytułowanym szkoleniowcem. Wszystko przez niezadowalające wyniki w krajowych rozgrywkach. Tym razem Mourinho nie poszedł z nikim na wojnę, nie skonfliktował się, nie obrażał dookoła, tylko po prostu jego zespół słabo grał. W momencie zwolnienia Portugalczyka klub plasował się na 9. miejscu w tabeli z dorobkiem 29 punktów. Warto jednak podkreślić, że „Giallorossi” tracili do czwartego miejsca zaledwie pięć oczek. Ostatecznie misja „ratowania” obecnego sezonu została powierzona w ręce legendy rzymian Daniele de Rossiego.

Totti jednak w Madrycie

Fani Romy często podkreślają, że obecnie w ich zespole brakuje prawdziwych charakterów, jak wspomniany de Rossi, a przede wszystkim wieloletni kapitan Francesco Totti. Włoch odwiesił buty na kołek w 2017 roku, wieńcząc piękną karierę w stolicy wicemistrzostwem kraju. Słynny cytat legendarnego kapitana brzmi: „Zdradzałem wszystkie dziewczyny, ale nigdy nie zdradziłem Romy”.

Gdy zakończył karierę, to oczy sentymentalnych przecież kibiców były w pewnym zwrócone w kierunku klubowej akademii, gdzie trenował syn Tottiego. Nadzieje na następcę legendy szybko jednak upadły, bowiem Cristian zdecydował się w sierpniu na przenosiny do drużyny młodzieżowej Frosinone, podczas gdy jego ojciec grał tylko dla ich ukochanej drużyny. Występujący na pozycji napastnika zawodnik nie zagrzał jednak długo miejsca w ekipie „Kanarków”

Dziś uwagę czujnych fanów przykuły zdjęcia Francesco Tottiego. Legenda w relacji na swoim Insagramie najpierw umieściła zdjęcia z Madrytu, a konkretnie obiektów… Rayo Vallecano. Na kolejnych fotografiach znajdował się Cristian w bluzie treningowej, także wspólne zdjęcie z Radamelem Falcao. Później wszystko stało się jasne, bowiem na następnej relacji syn Il Capitano został uwieczniony w trakcie podpisywania kontraktu z „Los Vallecanos”. 18-latek przeniósł się do Hiszpanii na zasadzie półrocznego wypożyczenia. Latem ma zadecydować o swojej przyszłości.

Z całą pewnością całość zdarzenia ma symboliczny charakter. To dlatego, że Francesco w trakcie swojej kariery był kilkukrotnie kuszony przez Real. Można zatem podsumować pół żartem, pół serio, że wreszcie po latach Totti trafił do Madrytu!