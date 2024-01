Pojawiły się zaskakujące wieści na temat Nabila Fekira. Według Santiego Aouny z Foot Mercato zawodnik Betisu był blisko transferu do Arabii Saudyjskiej, konkretniej do drugoligowego Al-Qadisiyah FC. Sam zainteresowany miał jednak odrzucić lukratywną ofertę od Saudyjczyków.

30-letni Nabil Fekir jest zawodnikiem Betisu od 2019 roku. Kontrakt zawodnika z klubem wygasa w 2026 roku. Mimo trójki z przodu wciąż o piłkarza zabiega kilka klubów. Wydaje się, że nie na takie zainteresowanie liczył mistrz Świata z kadrą Francji z 2018 roku.

Dziś pojawiła się zaskakująca informacja, jakoby klub z drugiej ligi saudyjskiej Al-Qadisiyah FC miał już być dogadany z Betisem w sprawie wykupu piłkarza. Hiszpańska drużyna miała wg informacji z Francji przyjąć ofertę transferową, która miała się zamknąć w 18 milionach euro. Jednak sam Nabil Fekir miał zawetować transfer. Nabil Fekir nie chce do Arabii Saudyjskiej.

Al-Qadisiyah FC jest liderem drugiej ligi saudyjskiej. W klubie grają głównie zawodnicy z rodzimego kraju. Najbardziej znanym zawodnikiem jest jednak Luciano Vietto. Argentyńczyk został zapamiętany ze swoich występów w LaLiga, gdzie grał m.in. w barwach Villarrealu i Atletico Madryt. Z kolei menedżerem klubu jest Michel, który w przeszłości był szkoleniowcem takich drużyn, jak np. Getafe, Sevilla i Marsylia.

W czerwcu 2018 roku były reprezentant Francji był bohaterem sagi transferowej, w której był blisko przenosin do Liverpoolu. Fekir był wtedy wyróżniającym się zawodnikiem Olympique’u Lyon, którego jest też wychowankiem. W zasadzie nic nie stało na przeszkodzie, aby piłkarz przeszedł do „The Reds”. W sieci pojawiały się już zdjęcia i filmiki gotowe z 30-latkiem, który pozuje w koszulce Liverpoolu jako nowy zawodnik klubu. Nagle sytuacja się zmieniła.

Agent piłkarza stwierdził, że stało się tak w obawie przed odnowieniem się kontuzji kolana, której Fekir doznał w 2015 roku. Piłkarz jednak postanowił odpowiedzieć na tę informację:

„Zostało powiedziane wiele kłamstw, które miały na mnie wpływ, szczególnie te dotyczące mojej rodziny. To zabolało nie tylko mnie, ale i moich bliskich. Słuchanie wypowiedzi na swój temat, które nie są zgodne z prawdą, nie jest łatwe do przyjęcia.”

„To co można było usłyszeć w mediach to stek bzdur, moje kolano było w doskonałej formie. Sprawdzono mój stan fizyczny na zgrupowaniu reprezentacji i wszystko było w jak najlepszym porządku. Gdyby było inaczej to czy Jean-Michel Aulas zaproponował by tak dobry kontrakt, aby mnie zatrzymać? Niektórzy jednak uważają, że do transferu nie doszło przez moją rodzinę. To kłamstwo, ale nic z tym nie mogę już zrobić.”

„Chcecie prawdy? Nie mam pojęcia, przysięgam! Przeszedłem pomyślnie testy medyczne i nagle Liverpool ze mnie zrezygnował, chcieli abym uwierzył, że to przez moje kolano, ale to była tylko wymówka.„