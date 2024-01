Genk wygrał w sądzie! Pierwszy raz taka sytuacja ma miejsce w Belgii. Pod koniec grudnia odbył się mecz na szczycie pomiędzy Anderlechtem a Genk. Sędzia popełnił błąd, przez który… teraz spotkanie zostanie powtórzone. To sytuacja bez precedensu.

23 grudnia Anderlecht podejmował Genk w ramach 19. kolejki Jupiler Pro League. Gospodarze okazali się lepsi i wygrali 2:1. W trakcie meczu arbiter popełnił błąd, który mógł kosztować gola dla przyjezdnego zespołu. W 23. minucie zespół Genk otrzymał rzut karny. Do piłki podszedł Bryan Heynen, który jednak nie wykorzystał jedenastki. Jak pokazały powtórki, arbiter główny oraz ci znajdujący się przy systemie VAR, popełnili błąd. Podczas uderzenia na bramkę, Yira Sor przedwcześnie wbiegł w pole karne, ale równocześnie… zrobiło to dwóch piłkarzy Anderlechtu. To błąd VAR-u. Karny powinien więc zostać powtórzony.

Genk-Anderlecht game which was played on the 23rd December 2023 will be REPLAYED. 🇧🇪

There was a big VAR penalty error in the match. Genk took this to court and won the case! pic.twitter.com/TC4yk7zGH0

