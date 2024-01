Najwyższy transfer w historii futbolu kobiecego stał się faktem 

Najwyższy transfer w kobiecym futbolu stał się faktem. Chelsea potwierdza podpisanie kontraktu z Mayrą Ramirez z Levante za rekordową kwotę. Wystarczyło jedynie 450 000 euro. 24-latka podpisała czteroipółletni kontrakt.

Najwyższy transfer w historii

450 000 tysięcy to jednak nie wszystko. Możliwe jest kolejne 50 000 euro w bonusach, co daje pół miliona euro. Jednym z celów, które muszą być spełnione, jest wystąpienie Ramirez w 30 spotkaniach. Transfer przebija tym samym 400 000 funtów, które Barcelona zapłaciła za podpisanie kontraktu z Keirą Walsh z Manchesteru City we wrześniu 2022 roku. Wypowiadając się na temat transferu, Ramirez powiedziała: „Jestem bardzo zaszczycona, że mogę być częścią Chelsea. Bycie częścią tak wielkiego klubu to spełnienie marzeń, które miałem od najmłodszych lat”.

Wszechstronna napastniczka odegrała kluczową rolę w awansie swojego kraju do ćwierćfinału mistrzostw świata kobiet 2023. W tym sezonie zdobyła sześć bramek w siedmiu występach dla hiszpańskiego klubu. Ramirez, która dołączyła do Levante z Huelvy latem 2022 roku, pomogła swojej drużynie zająć drugie miejsce w Primera Division, tuż za Barceloną.

Już dzisiaj Chelsea zmierzy się z Brighton & Hove Albion w Superlidze Kobiet.

Fot. Chelsea