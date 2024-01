Dyrektor sportowy odmówił „Canarinhos” bo… jest zajęty sprzedażą klubu

Dyrektor sportowy AS Monaco, Thiago Scuro, dostał propozycję zostania dyrektorem sportowym reprezentacji Brazylii. Powiedział, że to dla niego zaszczyt, ale… odmówił, bo aktualnie skupia się na procesie sprzedaży klubu, tak podaje Fabrizio Romano.

Kilka dni temu w oficjalnym komunikacie przedstawiciel biura rodzinnego Rybołowlewa potwierdził, że rozpoczyna ruchy, które mają za zadanie sprzedać klub:

Większościowy udziałowiec AS Monaco zdecydował się rozpocząć proces badania strategicznych alternatyw dla swoich udziałów w klubie po otrzymaniu niezamówionego zainteresowania. Akcjonariusz większościowy zatrudnił The Raine Group jako wyłącznego doradcę finansowego w tej sprawie

Grupa Raine Group jest znana między innym ze sprzedaży Manchesteru United. Proces ten potrwa przynajmniej kilka miesięcy. Oczywiście do sprzedaży musi dojść za zgodą Księstwa Monako, które posiada pozostałe 33% udziałów w klubie i będzie miało wpływ na każdą podejmowaną decyzję.

