Fiorentina – Inter 28.01 – Typy bukmacherskie

Trwa właśnie ostatni styczniowy weekend, a więc spora dawka na piłkarskich boiskach tak naprawdę na każdym kontynencie: Puchar Narodów Afryki czy Puchar Azji, ale my nie zapominamy o ligowej rzeczywistości, a bardzo dużo się dzieje we Włoszech w Serie A. Tam przede wszystkim tempa nabiera walka o Scudetto między Juventusem a Interem. Może jeszcze nadrobić AC Milan, ale na razie są lekko w tyle. Przełamało się Empoli i to może być marsz w górę tabeli z pomocą Szymona Żurkowskiego w kapitalnej formie. W niedzielny wieczór na Stadio Artemio Franchi Fiorentina zagra z Interem, początek meczu o 20:45. Zapraszam do artykułu i mojej propozycji!

Fiorentina – Inter Mediolan – typy bukmacherskie

Fiorentina jak na razie notuje znaczny progres, jeśli chodzi o porównanie z zeszłym sezonem. W kampanii 2022/2023 finiszowali na 8. miejscu, ale z kwalifikacją do Ligi Konferencji Europy. Teraz idzie im znacznie lepiej, bo po 20 kolejkach znajdują się 4. pozycji i już jednak ze sporą stratą do podium, bo 11 „oczek” do trzeciego Milanu. Ostatnie dwie kolejki nie były najlepsze w ich wykonaniu, bo najpierw przegrali z Sassuolo na wyjeździe 0:1, które, nie oszukujmy się, jest w bardzo złej dyspozycji tuż nad strefą spadkową. Dwa tygodnie temu zremisowali przed własną publicznością z Udinese 2:2, a jeden punkt uratowali w ostatnich minutach spotkania, wykonując rzut karny. Fiorentina ogólnie ma bardzo dobry bilans domowy (6-2-2), ale już z Empoli, Juventusem czy Lecce sobie nie poradziła. Jeśli chodzi o spotkania z pierwszą trójką to wszystkie mecze przegrała.

Inter jest poważnym kandydatem do mistrzostwa, bo od początku sezonu spisuje się bardzo dobrze. Przegrał tylko jedno spotkanie, 27 września z Sassuolo, od tamtej pory jest niepokonany. W Lidze Mistrzów również wszystko zgodnie z planem i czeka „Nerazzurrich” niebawem ciężki mecz w 1/8 finału z Atletico Madryt. Tydzień temu grali w półfinale Superpucharu Włoch z Lazio, gdzie wygrali dość gładko 3:0, a potem w wielkim finale pokonali Napoli 1:0 i zdobyli kolejny puchar. W Serie A wyprzedził ich Juventus, ale jeśli wygrają ten mecz, to wrócą na fotel lidera. W ostatnim czasie potknęli się tylko z Genuą remisując 1:1, reszta spotkań wygranych. Trzeba powiedzieć sobie głośno, że zespół z Mediolanu nie ma sobie równych i wygrywa szybko, procentuje szeroka ławka, ale także niewielki procent kontuzji. Jeśli chodzi o spotkania bezpośrednie, to Inter bardzo dobrze wspomina ostatnie wycieczki do Florencji, bo cztery ostatnie kończyły się ich wygranymi, nawet w Pucharze Włoch. Dlatego jeśli chcą powrócić na szczyt Serie A, to muszą obowiązkowo muszą wygrać to starcie. Stawiam na zwycięstwo Interu.

Najlepsze kursy bukmacherskie pod typowanie Fiorentina – Inter Mediolan

Oczywiście największe szanse na zdobycie bramki ma Lautaro Martinez z kursem 2.26. Jeśli chodzi o Fiorentinę to na Nicolasa Gonzaleza jest kurs 4.20.



Tutaj stawką oczywiście zwycięstwo i trzy punkty, nie ma mowy o odpuszczaniu, bo obie strony zdają sobie sprawę z wagi tego meczu. Fiorentina gra o awans do Champions League, a Inter oczywiście o mistrza. Można także zajrzeć do liczby fauli czy kartek, a także handicapów.

Statystyki na typy bukmacherskie Fiorentina – Inter Mediolan

Inter poniósł tylko jedną porażkę w Serie A

Do tej pory strzelili najwięcej bramek i najmniej stracili

Fiorentina nie wygrała od dwóch kolejek

Mają na swoim koncie aż sześć porażek

A tak prezentują się ostatnie bezpośrednie pojedynki między tymi ekipami:

Przewidywane składy na mecz Fiorentina – Inter Mediolan

Fiorentina : Terracciano; Kayode, Milenkovic, Martinez Quarta, Parisi; Duncan, Arthur; Gonzalez, Bonaventura, Sottil; Beltran

: Terracciano; Kayode, Milenkovic, Martinez Quarta, Parisi; Duncan, Arthur; Gonzalez, Bonaventura, Sottil; Beltran Inter Mediolan: Sommer; Pavard, De Vrij, Acerbi; Darmian, Frattesi, Asllani, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Martinez

