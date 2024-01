Widzew Łódź ma nowego zawodnika. wzmacnia środek pola. Szeregi łodzian zasilił Noah Diliberto. Transfer ogłosiła oficjalna strona RC Lens.

Noah Diliberto: wzmocnienie środka pola

Francuz ma 22 lata i jest wychowankiem Valenciennes FC, byłego klubu Dayota Upamecano. Zadebiutował tam w Ligue 2 w wieku osiemnastu lat. Potem przez trzy i pół roku regularnie grywał w Ligue 2. Był tam dość często eksploatowany, gdyż ma na koncie rozegranych 95 spotkań. W RC Lens nie załapał się do pierwszej drużyny i wystąpił tylko siedem razy w rezerwach.

Diliberto był też powoływany do młodzieżówek Francji: U-19 i U-20, ale nie zdołał w żadnej nie zadebiutować. RC Lens zatem oddał Diliberto bez większego żalu. Występuje na pozycji defensywnego pomocnika. Nie mniej jednak, to ciekawe wzmocnienie dla łodzian

Diliberto o miejsce w składzie będzie walczył z Markiem Hanouskiem. Niewykluczone, że będą też przebywać na boisku razem. Do tej pory jedynym wzmocnieniem Widzewa podczas zimowego okienka transferowego został bramkarz Ivan Krajcirik. Ma zastąpić on sprzedanego do New England Revolution Henricha Ravasa za ponad milion euro.

Widzew jest w tym oknie równie aktywny na rynku transferów przychodzących co sąsiedzi z ŁKS-u – do klubu ze stadionu przy alei Unii Lubelskiej przybyli z kolei Rahił Mammadow i Thiago Ceijas.

Zdj. Wikipedia