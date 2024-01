Guardiola: „Będę tęsknił za swoim największym rywalem’’

Pep Guardiola, powiedział, że będzie tęsknił za Jurgenem Kloppem po tym, jak Niemiec ogłosił decyzję o zakończeniu pracy jako menadżer Liverpoolu na koniec sezonu.

Guardiola jest zszokowany odejściem Kloppa

Guardiola i Klopp przez lata rywalizowali. Najpierw podczas ich pracy w Bayernie Monachium i Borussii Dortmund w Bundeslidze, a potem z City i Liverpoolem w Premier League. Po wygranej swojej drużyny 1-0 nad Tottenhamem w Pucharze Anglii, Guardiola powiedział ITV Sport:

Trochę mnie to zaskoczyło. Jest absolutnie niesamowitym menadżerem. Poznałem go bliżej i jest również niesamowitą osobą. Byli naszym największym rywalem od lat. Osobiście będę za nim tęsknić. Na pewno będę teraz spał spokojniej przed meczami z Liverpoolem. Życzę mu wszystkiego najlepszego. On tego nie przyzna, ale wróci. Dni przed meczem z Liverpoolem były prawie jak koszmar. Byłem zszokowany tą wiadomością i miałem wrażenie, że część Man City straci na tym.

Klopp dołączył do Liverpoolu w 2015 roku i wygrał z nim 6 różnych trofeów jako jedyny szkoleniowiec w historii klubu. Ma on na koncie m in: Premier League w 2020 roku, Ligę Mistrzów w 2019 roku. Klopp robi sobie rok przerwy od pracy.

Fot. screen z wywiadu Guardioli po meczu FA Cup