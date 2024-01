Angelino w przeszłości reprezentował Manchester City. Przez lata swojej kariery nie zabawił nigdy długo miejsca w żadnym klubie. Jak poinformował Fabrizio Romano, 27-latek zostanie wypożyczony do AS Romy. Licząc jeszcze czasy juniorskie, gdy miał kilka lat, będzie to jego aż 12. przystanek w karierze.

Angelino zwiedził wiele klubów

Angelino ma bardzo bogate swoje CV piłkarskie. Wystąpił już w jedenastu klubach. Pierwsze szlify zbierał w Luis Calvo Sanz, a potem w Deportivo, skąd w wieku 16 lat przeniósł się do Man City. 27-latek nie odgrywał nigdy istotnej roli w zespole „Obywateli”. Podczas przygody na Etihad Stadium występował raczej w zespołach młodzieżowych, a w pierwszej drużynie zanotował jedynie sześć spotkań w Premier League. Z zespołu aktualnych mistrzów Anglii notorycznie wysyłali go na wypożyczenia, do takich klubów, jak: Mallorca, Breda, czy New York City FC. Nawet gdy wrócił do klubu, bo „Obywatele” sprzedali go do PSV i postanowili skorzystać z klauzuli odkupu (świetnie grał w Holandii), to szansy nie wykorzystał i grając na lewej obronie prezentował się przeciętnie.

W sezonie 2021/22 na dobre został wykupiony przez RB Lipsk. Zagrał wówczas w 45 meczach we wszystkich rozgrywkach, w których strzelił trzy gole i zaliczył kilkanaście asyst. Świętował również wtedy zwycięstwo w Pucharze Niemiec. Poprzedni sezon ponownie spędził w innej drużynie. Tym razem trafił na rok do Hoffenheim, gdzie zagrał w 35 spotkaniach, zdobył bramkę i też nabił sporą liczbę asyst. W samej tylko Bundeslidze „Whoscored” naliczył mu dziewięć, co oznacza, że wyrównał swój ligowy rekord asyst z PSV.

Lepszy na wahadle

Angelino latem trafił na wypożyczenie do Galatasaray, który dokonywał ciekawych wzmocnień. Do tureckiego klubu dołączyli między innymi: Mauro Icardi, Wilfried Zaha, Hakim Ziyech oraz Tanguy Ndombélé. Hiszpan w ostatnim czasie stracił miejsce w składzie ”Galaty”, przez co klub dążył do zakończenia wypożyczenia. Jak informuje Fabrizio Romano, sytuację chce wykorzystać AS Roma, która już dogadała się z RB Lipskiem w sprawie sprowadzenia 27-latka do końca bieżących rozgrywek. W kontrakcie ma być dostępna klauzula wykupu piłkarza za pięć milionów euro. Warto dodać, żę Angelino znacznie lepiej prezentuje się na lewym wahadle niż w systemie z czwórką obrońców. Stąd np. tyle jego asyst w Hoffeneim i stąd nieudana przygoda z Galatasaray, gdzie gra się czwórką.

🚨🟡🔴 AS Roma are have now made contact with RB Leipzig as they’re set to sign Angeliño! Official contact between clubs right now to complete loan deal until June with €5m buy option clause. Formal steps to follow and then deal will be done; Angeliño leaves Galatasaray. pic.twitter.com/loM9ywbYh1 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 27, 2024

Jak spisuje się Roma w obecnym sezonie?

W obecnym sezonie AS Roma zawodzi na krajowym podwórku. Zajmuje 8. pozycję z czterema punktami straty do 4. Atalanty, która znajduje się miejsce dające kwalifikacje do Ligi Mistrzów. Widząc niepewną pozycję w lidze, działacze klubu zdecydowali się na radykalny krok i niedawno zwolnili Jose Mourinho ze stanowiska trenera. Tymczasowym następcą Portugalczyka został Daniele De Rossi. Rzymianie zdecydowanie lepiej zaprezentowali się w Lidze Europy. Zajęli drugie miejsce w grupie, dzięki czemu awansowali do fazy play-off, gdzie czeka na nich Feyenoord.

Fot. PressFocus