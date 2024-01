W ostatnich dniach sędziowie wyręczają piłkarzy i odgrywają coraz częściej pierwszoplanowe role na boiskach. W piątek doszło do szokującej informacji z Belgii, gdzie przez błąd arbitra ponownie zostanie rozegrane spotkanie pomiędzy Anderlechtem a Genk. Teraz ciekawe historie napływają z Niemiec oraz Anglii. Viralem stał się też filmik z niższej polskiej ligi – bohaterką pani sędzia, której… doskwiera krzyk na boisku.

W piątkowy wieczór niespotykana informacja napłynęła z Belgii. Pod koniec grudnia w meczu Anderlechtu z Genk, arbiter oraz jego pomocnicy na VAR, popełnili błąd. Bryan Heynen (piłkarz Genk) podczas strzału z rzutu karnego nie zdobył bramki. Yira Sor z jego zespołu przedwcześnie wbiegł w pole karne, ale równocześnie… zrobiło to dwóch piłkarzy Anderlechtu. Arbitrzy nie dopatrzyli się jednak błędu. Genk skierował sprawę do sądu i… wygrał rozprawę. Teraz obydwie drużyny rozegrają spotkanie jeszcze raz.

Genk-Anderlecht game which was played on the 23rd December 2023 will be REPLAYED. 🇧🇪

There was a big VAR penalty error in the match. Genk took this to court and won the case! pic.twitter.com/TC4yk7zGH0

