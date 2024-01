Widzew zainteresował się skrzydłowym Albacete: Samuelem Shashouą. Taką informację podał na portalu X Dominik Pasternak z TVP sport.

Wychowanek Tottenhamu

Shashoua nie może zaliczyć obecnego sezonu do udanych. Rozegrał jedynie 260 minut w barwach klubu z hiszpańskiej Segunda Division. Wcześniej za to przyzwoicie radził sobie na Teneryfie. Na poziomie drugiej ligi rozegrał 89 spotkań, w których zdobył 10 bramek. Anglik z wenezuelskimi korzeniami grał w młodzieżowych drużynach Tottenhamu U-18 i U-23, ale nie zdołał przebić się do pierwszej ekipy. W kadrze meczowej znalazł się tylko raz, w meczu przeciwko Leicester w sezonie 2016/17. Grał też w reprezentacji Anglii U-17 i U-18.

Widzew się wzmacnia

To może być kolejny ruch transferowy Widzewa po tym, jak wczoraj ściągnęli z RC Lens defensywnego pomocnika Noaha Dilberto. Wcześniej pozyskali bramkarza Ivana Krajciri, który ma zastąpić sprzedanego do New England Revolution Henricha Ravasa za ponad milion euro. A dzisiaj nowym zawodnikiem klubu został Lirim Kastrati, ale… nie tamten szybkościowiec z Legii. To zbieżność nazwisk.

Poznajcie nowego zawodnika Widzewa Łódź 🇦🇹 Przed Wami Lirim Kastrati! 🙌🏻 pic.twitter.com/bjIKII8b1G — Widzew Łódź (@RTS_Widzew_Lodz) January 28, 2024

Fot. widzew.com