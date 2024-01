Bayern odpalił petardę. Hitowy transfer mistrza Niemiec

Bayern Monachium potwierdził pozyskanie prawego obrońcy Sachy Boeya z Galatasaray. Umowa z 23-latkiem została podpisana do czerwca 2028 roku. Kwota transferu to 30 mln euro.

Hitowy transfer mistrza Niemiec

Boey wydaje się podekscytowany rozpoczęciem nowego rozdziału w karierze:

To spełnienie moich marzeń. To dla mnie zaszczyt, że mogę grać dla tak wielkiego klubu jak Bayern. Naprawdę nie mogę się doczekać możliwości gry z tymi wszystkimi wspaniałymi zawodnikami. Jestem obrońcą, który lubi atakować, ale równie dobrze czuje się w obronie.

Christoph Freund, dyrektor sportowy Bayernu, dodał:

Sacha Boey jest bardzo szybkim i silnym fizycznie prawym obrońcą, który w każdym meczu pokonuje dużo kilometrów i nie boi się żadnych starć. Był ulubieńcem fanów w Galatasaray. Przez lata bardzo dobrze się rozwijał, przychodzi z doświadczeniem w Lidze Mistrzów i zdobył tytuł ligowy z Galatasaray w zeszłym sezonie. Zwiększy naszą jakość w obronie.

Boey rozegrał aż 31 spotkań w trwającym sezonie. Dał się poznać jako ofensywny, boczny obrońca, który napędza akcje drużyny. Dobrze zaprezentował się też w obu spotkaniach przeciwko Bayernowi w fazie grupowej Ligi Mistrzów.

Świetny interes Galatasaray. Bayern odpalił petardę

Zarząd tureckiego klubu może być z siebie więcej niż zadowolony. Boey przeszedł do nich ze Stade Rennais w 2021 roku za jedyne 2.5 mln euro. Teraz sprzedają go za 30 milionów. Oprócz tego, wywalczyli sobie też bonusy i procent zysku z kolejnego transferu. Dodatkowo Bayern zobowiązał się do rozegraniu dwóch sparingów z klubem ze Stambułu, przy czym 50% zysku idzie do tych drugich.

Misja zakończona sukcesem

Niemiecki klub był zainteresowany pozyskaniem prawego obrońcy w trwającym okienku transferowym i rozważał kilka opcji. Informowaliśmy wcześniej, że Newcastle United odrzuciło ofertę za Kierana Trippiera w wysokości 15 milionów euro. Fiaskiem zakończyły się również negocjacje z PSG dotyczące pozyskania Nordiego Mukiele. Teraz jednak włodarze „Rekordmeister” mogą otwierać szampany i odetchnąć z ulgą. Boey to perspektywiczny i bardzo dobry na papierze ruch.



Fot. fcbayern.com