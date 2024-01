Nadchodzi następca Bartosza Slisza w Legii. W mediach pojawiła się informacja jakoby Legia Warszawa znalazła następcę swojego wieloletniego zawodnika drugiej linii. Bartosz Slisz odszedł w zimowym oknie do MLS, konkretniej do Atlanty United. Legia z tego tytułu dostała ok. 3,2 mln euro. Teraz przyszedł czas na wypełnienie pozostawionej przez niego dziury w środku pola. Informację o piłkarzu z Kosowa podał portal Legia.Net

Nadchodzi następca Bartosza Slisza

Qendrim Zyba, bo o nim mowa, to piłkarz urodzony w 2001 roku, grający dla kosowskiego klubu Ballkani. To uczestnik dwóch edycji fazy grupowej Ligi Konferencji, a także obecny mistrz Kosowa. Ma on kosztować Legię 400 tysięcy euro. Porozumienie między klubami potwierdził prezes klubu z Kosowa.

Ballkani President Arsim Kabashi has confirmed that Qëndrim Zyba has been transferred to Legia Warsaw. 🇵🇱☑️ Ballkani is said to receive €500k according to local media, whereas reports in Poland state that the transfer is €400k. pic.twitter.com/NhJ5asQSY6 — Kosovar Football 🇽🇰 (@kosovarfootball) January 28, 2024

Zyba nie tak dawno był łączony zarówno z Osijekiem, jak i Dinamem Zagrzeb, czyli hegemonem chorwackiej ligi. Temat ma zostać domknięty na początku przyszłego tygodnia. Chodzi o badania i podpisanie umowy. Sam piłkarz profilem jest bardzo zbliżony do reprezentanta Polski.

Według informacji specjalistów od piłki bałkańskiej, taki transfer to ruch niskiego ryzyka. Dotyczy piłkarza, który jest na fali i się wyróżnia. Do tego ma europejskie doświadczenie w nogach, co też zwiększa jego atrakcyjność. Fani „Wojskowych” mogą być jednak zadowoleni – po początkowym zaniepokojeniu ws. nowej szóstki, nadchodzi następca Bartosza Slisza i jest to pewna informacja!

Bartosz Slisz vs Qendrim Zyba Udane akcje w grze defensywnej/90: 9,01 – 9,83

Wygrane pojedynki w defensywie/90 minut: 6.07 – 6,93

Przechwyty/90: 5.12 – 5.05

Podania: 58.97 – 61.57

Celne podania%: 87.12 – 87.1

Główki wygrane: 61,08 – 50@sport_tvppl pic.twitter.com/D4rr1Ka7vP — Piotr Kamieniecki (@PKamieniecki) January 28, 2024

Fot. PressFocus