Salernitana – AS Roma 29.01 – Typy bukmacherskie

Czerwona latarnia ligi, czyli Salernitana podejmie w poniedziałkowy wieczór AS Romę Daniela De Rossiego. Charyzmatyczny Włoch udanie rozpoczął swoją przygodę w karierze profesjonalnego trenera. Wygrana z Veroną (2:1) dała bardzo dużo, bo jak pokazała XXII kolejka Serie A, rozstrzygnięcia innych spotkań ułożyły się pod nich i jeśli dziś wygrają, to wskoczą na miejsce pucharowe. Najpierw jednak trzeba wykonać obowiązek na Stadio Arechi. Zapraszam do bukmacherskiej analizy tego pojedynku.

Salernitana – AS Roma – typy bukmacherskie

Salernitana zebrała do tej pory tylko 12 punktów i zajmuje ostatnie miejsce w tabeli. Strata do bezpiecznych miejsc nie zwiększyła się, choć Empoli po remisie z Juventusem odskoczyło od nich na pięć punktów. Miewają dobre dobre momenty, ale to o wiele za mało. Dla przykładu świetnie rozpoczęli spotkanie w Turynie z Juventusem, ale ostatecznie przegrali (1:6). Dwanaście straconych bramek w 5 ostatnich spotkaniach sprawiły, że zespół ten ma obecnie najgorszą defensywę w całej Serie A. Po 21 spotkaniach Salerniatana straciła w lidze już 42 bramki.

W Romie jeszcze nic nie jest stracone. Zespół powinien spokojnie załapać się do europejskich pucharów, natomiast potrzebują do tego jeszcze większej regularności w punktowaniu. Jeśli za długo grasz w kratkę w lidze to najwyższe miejsca na koniec sezonu zaczynają odjeżdżać. Roma wygrała tylko dwa z pięciu ostatnich meczów w lidze, a ogromny wpływ ma na to bardzo niska skuteczność w meczach wyjazdowych. Roma przegrała 4 ostatnie mecze wyjazdowe, więc wszyscy liczą na to, że tak słaby zespół jak Salernitana padnie ich ofiarą. Romie przyda się szybki gol w pierwszej połowie, by od początku kontrolować przebieg wydarzeń spotkania. Rzymianie zapolują na trzecie wyjazdowe zwycięstwo w sezonie, natomiast Salernitana zagra o trzecie zwycięstwo w ogóle.

W dwóch ostatnich pojedynkach Romy z Salernitaną nie wyłoniliśmy zwycięzcy i oba te spotkania zakończyły się remisem (2:2). Zwycięstwo w poniedziałek pozwoliłoby Romie wrócić do czołowej szóstki ligi, a tym samym udział w europejskich pucharach. Kalendarz nie układa się pod gospodarzy dzisiejszego pojedynku. Ostatnie cztery mecze to dwie porażki z Juventusem, Napoli oraz Genoa.

Myślę, że jedni i drudzy wyjdą na boisko odpowiednio zdeterminowani, co może przełożyć się na błędy w obronie i worek z bramkami otworzy się dość szybko. Stawiam na over 2.5 goli po kursie @2.11.

Najlepsze kursy bukmacherskie pod typowanie Salernitana – AS Roma

Oba zespoły mają sporo jakości piłkarskiej, więc koniecznie trzeba zajrzeć do zakładów specjalnych w tym spotkaniu. Zamiast standardowego typu, można pokusić się o wytypowanie strzelca. Oczywiście największe szanse na zdobycie bramki ma Romelu Lukaku po kursie 2.23.



Tutaj stawką oczywiście zwycięstwo i trzy punkty, nie ma mowy o odpuszczaniu, bo obie strony zdają sobie sprawę z wagi tego meczu. Można także zajrzeć do liczby fauli czy kartek, a także handicapów.

Statystyki na typy bukmacherskie Salernitana – AS Roma

Salernitana notuje obecnie cztery porażki z rzędu

Roma wygrała dwa ostatnie mecze

W ostatnich czterech starciach tych drużyn trzykrotnie padł BTTS

A tak prezentują się ostatnie bezpośrednie pojedynki między tymi ekipami:

Przewidywane składy na mecz Salernitana – AS Roma

Salernitana: Costil – Zanoli, Daniliuc, Gyomber, Bradaric – Martegani, Maggiore, Basic – Candreva, Kastanos – Tchaouna

Costil – Zanoli, Daniliuc, Gyomber, Bradaric – Martegani, Maggiore, Basic – Candreva, Kastanos – Tchaouna Roma: Patricio – Karsdorp, Mancini, Llorente, Zalewski – Bove, Cristante, Pellegrini – Dybala, Lukaku, El Shaarawy

