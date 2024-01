Sporty zimowe: Żyła szósty na mistrzostwach świata!

W miniony weekend to skoki narciarskie przyciągnęły największą uwagę kibiców. Odbywały się bowiem mistrzostwa świata w lotach i Polscy kibice mogli znaleźć w nich wiele pozytywów. Na szóstym miejscu MŚ zakończył Piotr Żyła. Po raz kolejny solidnie punktowała Joanna Kil w kombinacji norweskiej, a najlepsze wyniki w tym sezonie zanotowali nasi snowboardziści.

Skoki narciarskie

Skoczkowie narciarscy rywalizowali podczas minionego weekendu w Bad Mittendorf. Na skoczni Kulm odbywały się mistrzostwa świata w lotach. Planowo miały odbyć się cztery skoki, które wyłonią mistrza, ale wiatr umożliwił w sobotę rozegranie tylko jednej serii. Po dwóch piątkowych próbach na szóstym miejscu był Piotr Żyła, a na dziewiątym Olek Zniszczoł. Dawało to nadzieje na medal, ponieważ Żyła jest od wielu lat naszym najlepszym lotnikiem i ewidentnie dobrze czuł się na austriackiej skoczni. W drugim dniu oddał imponujący skok i był czwarty w konkursie. Pozwoliło mu to utrzymać szóstą lokatę w klasyfikacji mistrzostw świata. 12. miejsce zajął Olek Zniszczoł, co także było pozytywnym akcentem.

𝐏𝐢𝐨𝐭𝐫 Ż𝐲ł𝐚 𝐬𝐳ó𝐬𝐭𝐲𝐦 𝐳𝐚𝐰𝐨𝐝𝐧𝐢𝐤𝐢𝐞𝐦 𝐌Ś𝐰𝐋 𝐊𝐮𝐥𝐦 𝟐𝟎𝟐𝟒 👏 Piotr Żyła zajął 6️⃣. miejsce w rywalizacji indywidualnej podczas mistrzostw świata w lotach narciarskich #Kulm2024! 💪 Tuż za czołową dziesiątką uplasował się Aleksander Zniszczoł 😊 Mistrzem… pic.twitter.com/ElIV0at6td — Polski Związek Narciarski (@pzn_pl) January 27, 2024

Na niedzielę zaplanowano konkurs drużynowy i przez jakiś czas można było nawet myśleć, że jesteśmy w grze o podium. Tego dnia nasz kraj reprezentowali: Żyła, Kubacki, Stoch i Zniszczoł. Po pierwszej serii byliśmy na piątym miejscu z niewielką stratą do trzecich Niemców. Starania w konkursie drużynowym zaprzepaściła jednak dyskwalifikacja Zniszczoła za nieregulaminowy kombinezon. Polska zakończyła rywalizację na ósmej pozycji.

Narciarstwo alpejskie

W Pucharze Świata w Cortina d’Ampezzo miała wystartować Maryna Gąsienica Daniel w niedzielnym supergigancie. Niestety, ale przez przeziębienie sztab szkoleniowy zdecydował, że Maryna nie weźmie udziału w zawodach. Kolejną okazję na start będzie miała już we wtorek. Razem z Magdaleną Łuczak spróbują zdobyć punkty do klasyfikacji Pucharu Świata w Kronplatz.

𝐌𝐚𝐫𝐲𝐧𝐚 𝐆ą𝐬𝐢𝐞𝐧𝐢𝐜𝐚-𝐃𝐚𝐧𝐢𝐞𝐥 𝐧𝐢𝐞 𝐰𝐲𝐬𝐭𝐚𝐫𝐭𝐨𝐰𝐚ł𝐚 𝐰 𝐬𝐮𝐩𝐞𝐫𝐠𝐢𝐠𝐚𝐧𝐜𝐢𝐞 𝐰 𝐂𝐨𝐫𝐭𝐢𝐧𝐢𝐞 𝐝’𝐀𝐦𝐩𝐞𝐳𝐳𝐨 ❌ Nasza alpejka i jej sztab zadecydowali, że opuszczą niedzielny start w Pucharze Świata z powodu nagłego przeziębienia zawodniczki ⛷️… pic.twitter.com/LjlgHw8nkT — Polski Związek Narciarski (@pzn_pl) January 28, 2024

Narciarstwo alpejskie 2023/24 – miejsca Polek w klasyfikacji generalnej

Maryna Gąsienica Daniel – 55.

Magdalena Łuczak – 72.

Snowboard alpejski

Dla naszych swnoboardzistów alpejskich był to bardzo udany weekend. Zanotowali najlepsze wyniki w tym sezonie. W sobotę Oskar Kwiatkowski zajął szóste miejsce w Pucharze Świata! Odpadł dopiero w ćwierćfinale po rywalizacji z Fabianem Obmannem. Najlepsze miejsca w sezonie zajęli także Maria Bukowska-Chyc (19.) i Michał Nowaczyk (21.). Sobotnie zmagania na 20. pozycji ukończyła Weronika Dawidek, a Olimpia Kwiatkowska nie ukończyła rywalizacji.

𝐎𝐬𝐤𝐚𝐫 𝐊𝐰𝐢𝐚𝐭𝐤𝐨𝐰𝐬𝐤𝐢 𝐳𝐚𝐣ął 6️⃣. 𝐦𝐢𝐞𝐣𝐬𝐜𝐞 𝐰 𝐏𝐮𝐜𝐡𝐚𝐫𝐳𝐞 Ś𝐰𝐢𝐚𝐭𝐚 𝐰 𝐒𝐢𝐦𝐨𝐧𝐡ö𝐡𝐞 👏 Nasz mistrz świata od rana bardzo dobrze spisywał się w Pucharze Świata w slalomie gigancie równoległym w Simonhöhe 🇦🇹 Po pierwszym przejeździe kwalifikacji… pic.twitter.com/fWCcB9utOB — Polski Związek Narciarski (@pzn_pl) January 27, 2024

W niedzielę odbyła się rywalizacja drużynowa, a trener wystawił dwa polskie zespoły. Najlepiej spisała się para: Oskar Kwiatkowski i Marysia Bukowska-Chyc, bo uplasowała się na 12. pozycji. O sześć lokat niżej rywalizację ukończyli Michał Nowaczyk i Olimpia Kwiatkowska. Następne zawody Pucharu Świata odbędą się dopiero pod koniec lutego, a ich gospodarzem będzie… Polska!

Biegi narciarskie

W ten weekend nasza kadra w Pucharze Świata w biegach narciarskich była mocno okrojona. Znalazł się w niej jedynie Maciej Staręga. Polak wziął udział w sobotnim sprincie. Nie będzie dobrze wspominał rywalizacji w Goms. Uplasował się dopiero na 41. miejscu i skończył na etapie kwalifikacji.

𝐌𝐚𝐜𝐢𝐞𝐣 𝐒𝐭𝐚𝐫ę𝐠𝐚 1,94 𝐬𝐞𝐤𝐮𝐧𝐝y 𝐨𝐝 𝐚𝐰𝐚𝐧𝐬𝐮 𝐝𝐨 𝐟𝐢𝐧𝐚łó𝐰 𝐬𝐩𝐫𝐢𝐧𝐭𝐮 𝐰 𝐏𝐮𝐜𝐡𝐚𝐫𝐳𝐞 Ś𝐰𝐢𝐚𝐭𝐚 𝐰 𝐆𝐨𝐦𝐬 🏆 Nasz reprezentant zajął 41. miejsce w kwalifikacjach sprintu mężczyzn stylem dowolnym i niestety nie zdołał drugi raz w sezonie… pic.twitter.com/JSYg6lIbm6 — Polski Związek Narciarski (@pzn_pl) January 27, 2024

Kombinacja norweska

Cieszyć może stabilna dyspozycja Joanny Kil. Nasza kombinatorka po raz kolejny w tym sezonie zdobyła punkty w Pucharze Świata. Stabilna forma sprawia, że jest stałym bywalcem drugiej dziesiątki i potwierdziło się to w ten weekend. W sobotę wyskoczyła na 23. lokatę. Tradycyjnie już poprawiła swoje miejscu w biegu. Awansowała o cztery oczka, kończąc rywalizację na 19 miejscu.

Lepiej poszło jej w niedzielę. Po skoku była na 19. pozycji, a w biegu po raz kolejny wypracowała sobie awans. Ostatecznie skończyła zawody na 16. miejscu, co jest drugim jej najlepszym wynikiem w tym sezonie.

𝐉𝐨𝐚𝐧𝐧𝐚 𝐊𝐢𝐥 𝐳𝐚𝐣ęł𝐚 𝟏𝟔. miejsce 𝐰 𝐏𝐮𝐜𝐡𝐚𝐫𝐳𝐞 Ś𝐰𝐢𝐚𝐭𝐚 𝐰 𝐤𝐨𝐦𝐛𝐢𝐧𝐚𝐜𝐣𝐢 𝐧𝐨𝐫𝐰𝐞𝐬𝐤𝐢𝐞𝐣 𝐰 𝐒𝐜𝐡𝐨𝐧𝐚𝐜𝐡 ✅ Nasza reprezentantka po skokach była 19. Po biegu na 8 km awansowała o trzy pozycje. To drugi najlepszy wynik Asi Kil w tym sezonie 💪… pic.twitter.com/NoDUOafKRd — Polski Związek Narciarski (@pzn_pl) January 28, 2024

Łyżwiarstwo szybkie

To pierwszy raz w tym sezonie, kiedy Polacy nie zdobyli żadnego medalu w łyżwiarstwie szybkim. Za nami rywalizacja w Salt Lake City. Najlepszy wynik osiągnęły Polki w biegu drużynowym. Uplasowały się na czwartej pozycji. Dzięki temu występowi zagwarantowały sobie trzecie miejsce w klasyfikacji generalnej w rywalizacji drużynowej.

💥𝟯 𝙈𝙄𝙀𝙅𝙎𝘾𝙀 𝙒 𝙆𝙇𝘼𝙎𝙔𝙁𝙄𝙆𝘼𝘾𝙅𝙄 𝙂𝙀𝙉𝙀𝙍𝘼𝙇𝙉𝙀𝙅💥

Polki w składzie: Karolina Bosiek, Magdalena Czyszczoń, Natalia Jabrzyk i Olga Piotrowska z 3. miejscem w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata w biegu drużynowym w tym sezonie 👏@Grupa_PGE @SPORT_GOV_PL pic.twitter.com/qQHdbSQHI6 — Polski Związek Łyżwiarstwa Szybkiego (@pzls_pl) January 28, 2024

Solidnie spisali się też Marek Kania i Damian Żurek. Naszym najlepszym panczenistom trochę jednak brakowało do medalu. Marek Kania zajął siódme miejsce na 500 metrów, a Damian Żurek był ósmy na 1000 metrów. W sztafecie mieszanej udział wzięli Karolina Bosiek i Damian Żurek. Polska para zakończyła rywalizację na szóstej pozycji.

Puchar Świata w łyżwiarstwie szybkim w Salt Lake City ⛸️🇺🇸 Karolina Bosiek i Damian Żurek zajmują 6.miejsce w sztafecie mieszanej 👏@Grupa_PGE @SPORT_GOV_PL pic.twitter.com/URbjqH6zIx — Polski Związek Łyżwiarstwa Szybkiego (@pzls_pl) January 28, 2024

Materiał powstał we współpracy z ORLEN

Fot. PressFocus