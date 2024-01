Kolejny piłkarz ucieka z Arabii. Chciał już od dawna

Kolejny piłkarz ucieka z Arabii. Wygląda na to, że Jota nie będzie dłużej piłkarzem Al-Ittihad. Według Santiego Aouny Portugalczyk ma wrócić do Europy, konkretniej do West Hamu United.

João Pedro Neves Filipe, czyli Jota, od lata zeszłego roku jest zawodnikiem Al-Ittihad. Mistrz Arabii Saudyjskiej sprowadził piłkarza za prawie 30 milionów euro z Celticu. Miał on stać się kolejną gwiazdą klubu, obok Karima Benzemy. Wydaje się, że obaj mogą dłużej już nie pograć razem. West Ham United jest bardzo blisko sprowadzenia młodego pomocnika.

🚨EXCL: ⚒️🇵🇹 #PL | 🔐 Agreement reached between Jota and West Ham❗️ 🗣 Positive talks are taking place between Al-Ittihad and West Ham. Sources feel clubs they can reach full agreement ✈️🩺Jota, waiting for the green light from the clubs to travel to UK medicals 📸 @ws_ws97 pic.twitter.com/IkCWAigPTL — Santi Aouna (@Santi_J_FM) January 29, 2024

West Ham United chce grać w pucharach

Jota od dłuższego czasu miał dawać do zrozumienia, że nie czuje się w Arabii szczęśliwy. Dość szybko przestał być poważany przez trenera Nuno Espirito Santo. Po tym, jak rozegrał pięć meczów w lidze, został… wykluczony z kadry z powodu limitu obcokrajowców. Później udało mu się zagrać w Azjatyckiej Lidze Mistrzów i Klubowych Mistrzostwach Świata, co dało mu 11 występów w klubie. Na tym się jednak skończyło. Jota nie zakochał się w Al-Ittihad.

Od dłuższego czasu Portugalczyk szukał możliwości powrotu do Europy. Wedle doniesień Santiego Aouny, Jota osiągnął porozumienie z West Ham United. Kluby są już bardzo blisko dogadania się. Nie wiadomo wciąż na jakich warunkach dojdzie do transakcji. West Ham United szuka możliwości poszerzenia składu w kontekście walki o europejskie puchary w następnym sezonie. „Młoty” na ten moment są na 6. miejscu w tabeli Premier League. Do będącego oczko wyżej Tottenhamu tracą pięć punktów. Piąte miejsce da awans do fazy grupowej Ligi Europy w przyszłym sezonie. Czy Jota pomoże Łukaszowi Fabiańskiemu i spółce w awansie do tych rozgrywek?

Kolejny piłkarz ucieka z Arabii, wcześniej Henderson

Młody Portugalczyk uwagę Saudyjczyków zwrócił swoimi dobrymi występami w Celtiku. Do Szkocji trafił w 2021 roku, najpierw będąc wypożyczonym z Benfiki, by potem stać się pełnoprawnym graczem „The Bhoys”. W sumie Jota w czasie pobytu w Szkocji w 83 spotkaniach zdobył 28 bramek. W sezonie 2022/23 popisał się nawet tzw. double-double, czyli dwucyfrową liczbą goli (11) i dwucyfrową liczbą asyst (11) w szkockiej lidze. To tam czuł się szczęśliwy.

Portugalczyk jest kolejnym piłkarzem, który ostatnio narzeka na życie i grę w Arabii Saudyjskiej. Ostatnio wokół jego kolegi z drużyny Karima Benzemy również krążą spekulacje na temat rzekomego powrotu do Europy. Również Sergiej Milinković-Savić, który gra w Al-Hilal szepnął słówko kolegom z Lazio podczas ich odlotu z Arabii Saudyjskiej (grali tam w Superpucharze Włoch), że tak naprawdę to świetnie mu idzie w Al-Hilal (dziewięć goli i pięć asyst), ale tęskni za Rzymem.

Wielu ekspertów przeczuwało, że kiedyś piłkarze, którzy hurtowo szli do Arabii, będą chcieli wrócić. Nie myśleli, że stanie się to tak szybko. Czy za Hendersonem i Jotą czekać nas będzie więcej powrotów do Europy? Z drugiej strony jednak jest wymienność, bo jedni odchodzą, a inni przychodzą, niedawno choćby Ivan Rakitić.

Fot. PressFocus