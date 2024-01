Barcelona – Osasuna 31.01 – Typy bukmacherskie

Betfan kurs 1.96 FC Barcelona - Osasuna Obie strzelą gola TAK Obstaw

Za nami kolejny intensywny weekend i bez emocji i niespodzianek nie mogło się obejść. Zawiodło między innymi PSG, które prowadząc 2:0 zremisowało ostatecznie 2:2 z Brestem. Zaglądając do Pucharu Narodów Afryki sensacyjnie odpadł już Egipt na etapie 1/8 finału przegrywając po rzutach karnych z DR Kongo. Zawiódł także Feyenoord, który na tygodniu wygrał w pucharze z PSV, a w niedzielę nie potrafił na swoim stadionie pokonać Twente. Teraz w środku tygodnia nie ma mowy o jakiejkolwiek przerwie, bo niektóre topowe ligi grają normalnie, jak na przykład hiszpańska La Liga, na której się właśnie skupimy w tym artykule. W środowy wieczór o godzinie 19:00 na Estadio Olímpico FC Barcelona podejmie Osasunę w ramach 22. kolejki. Poniżej moja propozycja bukmacherska.

Barcelona – Osasuna – typy bukmacherskie

Każdy doskonale wie, że nie są to najlepsze tygodnie jeśli chodzi o FC Barcelonę. W sumie od początku sezonu spisują się poniżej oczekiwań, a od takiego klubu wymaga się o wiele więcej. Mocno rozbici w finale Superpucharu Hiszpanii w El Clasico z Realem Madryt aż 1:4, potem wymęczona wygrana w lidze z Betisem po dobrej końcówce 4:2, następnie odpadli w Pucharu Króla przegrywając z Athletic Bilbao 2:4 po dogrywce, a w ostatniej kolejce La Ligi porażka w Barcelonie z Villarrealem 3:5 po szalonym meczu i prostych błędach. W efekcie dochodzi do wstrząsu i trener Xavi Hernandez ogłosił, że po zakończeniu bieżącego sezonu zwolni swoje stanowisko. Wielu piłkarzy – wedle medialnych przekazów – w tym Robert Lewandowski, przyjęło decyzję Hiszpana z rozgoryczeniem. Sam doskonale widzi, że nie jest temu klubowi nic więcej zaoferować i chce ustąpić miejsce komuś innemu. Bardzo gra chaotycznie, często w ich grze widać brak pomysłu na grę, popełniają proste błędy, a do tego dochodzą jeszcze częste kontuzje. W klubie już raczej są pogodzeni z brakiem szansy na tytuł mistrzowski, bo Real Madryt mocno odjeżdża. FC Barcelona od 3 grudnia nie zachowała czystego konta w La Lidze.

Osasuna natomiast przeżywa bardzo dobry okres w lidze. Jeszcze niedawno kręcili się koło strefy spadkowej, a teraz już jest znacznie lepiej i znajdują się na 12. miejscu. W ostatnich pięciu meczach zaledwie jedna porażka, jeden remis i trzy zwycięstwa. Pokonali Rayo Vallecano 1:0, Almerię 1:0 i Getafe 3:2. Teraz zremisowali w Sewilli 1:1 i do starcia z Dumą Katalonii mogą przystępować w niezłych humorach. Tu w zespole doskonale zdają sobie sprawę z formy i tego co się dzieje w Barcelonie i na pewno będą chcieli to skrupulatnie wykorzystać. Osasuna w ostatnim czasie nie ma większych problemów ze strzelaniem bramek na wyjeździe, bo pięć ostatnich delegacji kończyła z przynajmniej jednym golem na koncie. Dlatego gram obie drużyny strzelą gola po kursie 1.96 w Betfan.

Najlepsze kursy bukmacherskie pod typowanie Barcelona – Osasuna

Betfan standardowo proponuje setki zakładów związanych z danych wydarzeniem sportowym, w tym przypadku pojedynku Barcelona – Osasuna. Oba zespoły mają sporo jakości piłkarskiej, więc koniecznie trzeba zajrzeć do zakładów specjalnych w tym spotkaniu. Zamiast standardowego typu, można pokusić się o wytypowanie strzelca. Oczywiście największe szanse na zdobycie bramki ma Robert Lewandowski po kursie 1.98. Jeśli chodzi o Osasunę to duże nadzieje pokłada się w Ante Budimir po kursie 3.80.



Statystyki na typy bukmacherskie Barcelona – Osasuna

FC Barcelona traciła bramkę w ostatnich sześciu kolejkach La Ligi

Tylko w pierwszej kolejce nie strzelili bramki, reszta spotkań z golem na swoim koncie

Osasuna w ostatnich siedmiu meczach przegrała tylko raz

W Pampelunie Barcelona wygrała 2:1

A tak prezentują się ostatnie bezpośrednie pojedynki między tymi ekipami:

Przewidywane składy na mecz Barcelona – Osasuna

Barcelona : Iñaki Peña, Jules Kounde, Ronald Araujo, Andreas Christensen, Héctor Fort, Frenkie De Jong, Ilkay Gündogan, Oriol Romeu, Lamine Yamal, Robert Lewandowski, João Félix.

: Iñaki Peña, Jules Kounde, Ronald Araujo, Andreas Christensen, Héctor Fort, Frenkie De Jong, Ilkay Gündogan, Oriol Romeu, Lamine Yamal, Robert Lewandowski, João Félix. Osasuna: Sergio Herrera, David García, Alejandro Catena, Juan Cruz, Ruben Peña, Pablo Ibáñez, Iker Muñoz, Moi Gómez, Johan Mojica, Raul García De Haro, Ante Budimir.

