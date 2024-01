Jak sobie poradzi zespół… bez trenera? Zapowiedź: Senegal – WKS

Na Stade de Yamoussoukro dojdzie do jednego z dwóch największych hitów 1/8 finału tegorocznego Pucharu Narodów Afryki. Pogrążeni w kryzysie gospodarze turnieju, Wybrzeże Kości Słoniowej, zmierzą się z obrońcami tytułu, Senegalem.

Awans mimo klęski

Kiedy przed tygodniem Wybrzeże Kości Słoniowej zostało rozbite przed własną publicznością przez Gwineę Równikową 0:4, wydawało się, że wszelkie szanse Iworyjczyków na awans do 1/8 finału zostały pogrzebane. ,,Słonie’’ zakończyły fazę grupową na 3. miejscu z dorobkiem zaledwie trzech punktów i bilansem bramkowym -3. Musiał więc wydarzyć się cud, by Wybrzeże w zestawieniu ,,lucky looserów’’ uplasowało się na jednym z czterech miejsc premiowanych grą w fazie pucharowej.

Władze federacji nie czekały nawet na finalne rozstrzygnięcia i tuż po porażce zdecydowały się zwolnić selekcjonera, Jeana-Louisa Gasseta. Strata punktów Ghany w meczu z Mozambikiem (2:2) oraz porażka Zambii 0:1 w starciu z Maroko sprawiły jednak, że gospodarze w rankingu trzecich miejsc zajęli ostatnią premiowaną awansem lokatę. Cudem wdrapali się więc do 1/8 finału.

Poszukiwania selekcjonera

Wobec niespodziewanego awansu, błyskawicznie trzeba było znaleźć następcę 70-latka. FIF (skrót od piłkarskiego związku federacji iworyjskiej) wpadł nawet na… kuriozalny pomysł wypożyczenia szkoleniowca kobiecej kadry Francji, Herve Renarda. W ostatnich dniach selekcjoner ,,Trójkolorowych” łączony był także z algierską federacją, która po sensacyjnym odpadnięciu w fazie grupowej zwolniła Djamela Belmadiego. Rozmowy z iworyjskim związkiem zakończyły się jednak fiaskiem, o czym 55-latek osobiście poinformował we francuskim Canal+:

Negocjacje nie zakończyły się pozytywnie, ponieważ nie było to konieczne. Chciałbym, żeby było inaczej, ale los tak zadecydował.

Stanęło więc na tym, że co najmniej w meczu z Senegalem ,,Słonie’’ poprowadzi dotychczasowy asystent, Gasseta, Emerse Fae. W latach 2005-12, występujący na pozycji pomocnika zawodnik rozegrał 41 meczów dla drużyny WKS i zdobył jedną bramkę w narodowych barwach. Fae dwukrotnie docierał do finału Pucharu Narodów Afryki – w 2006 oraz 2012 roku. Oba te mecze kończyły się porażką i tylko srebrem. W 2006, Fae pojechał wraz z kadrą na mundial, jednak nie rozegrał ani minuty. To była mocna paczka z Didierem Drogbą, Kolo Toure, Emmanuelem Eboue czy Yayą Toure. Cztery lata później Fae nie załapał się już do kadry na MŚ w RPA.

Faworyt może być tylko jeden

Patrząc zatem na zamieszanie w szeregach iworyjskiej drużyny oraz fakt, że przegrali oni najważniejsze starcia z Nigerią (0:1) oraz Gwinea Równikową (0:4), jednoznacznym faworytem poniedziałkowej rywalizacji będzie Senegal. ,,Lwy Terangi’’ to jedyna drużyna, która wygrała wszystkie trzy mecze grupowe. I to z nie byle kim, bo z Gambią, Gwineą oraz Kamerunem. Trafiła im się trudna grupa. W tych spotkaniach podopieczni Aliou Cisse stracili zaledwie jedną bramkę, strzelając przy tym aż osiem. W fazie grupowej tylko Gwinea Równikowa (która notabene już w 1/8 pożegnała się z turniejem) zdobyła więcej goli: dziewięć.

Jeszcze przed rozpoczęciem tegorocznej edycji PNA, Senegalczycy, obok Marokańczyków, uchodzili za głównego faworyta do zwycięstwa w tym turnieju. Szanse na wygraną którejś z tych drużyn w tym turnieju szacowano na 6/1. Turniejowa drabinka ułożyła się zresztą tak, że obie ekipy mogą spotkać się ze sobą w finale.

Szansa na historyczny wynik

Gdyby obrońcy trofeum dotarli więc do decydującego starcia, staliby się pierwszą drużyną od niemal 15 lat, która trzeci raz z rzędu zagra w finale Pucharu Narodów Afryki. Po raz ostatni, sztuka ta udała się w latach 2006-10 Egiptowi. ,,Faraonowie’’ za każdym razem sięgali ostatecznie po złoty medal. Od tamtego czasu żadnej drużynie nie udało się już obronić tytułu najlepszej drużyny Afryki. Zwycięzca rozgrywanego w Yamoussoukro starcia w ćwierćfinale zmierzy się z wygranym pary Mali – Burkina Faso. Rozstrzygnięcie w tej parze nastąpi zaś we wtorkowy wieczór.

Początek meczu Senegal – Wybrzeże Kości Słoniowej o godzinie 21:00. Transmisja na platformie streamingowej Megogo.

Przewidywane składy:

Senegal: Edouard Mendy – Ismail Jakobs – Kalidou Koulibaly – Abdoulaye Seck – Krepin Diatta – Pape Gueye – Pape Matar Sarr – Nampalys Mendy – Sadio Mane – Habib Diallo – Ismaila Sarr

WKS: Yahia Fofana – Ghislain Konan – Evan Ndicka – Willy Boly – Ousmane Diomande – Serge Aurier – Seko Fofana – Franck Kessie – Ibrahim Sangare – Christian Kouame – Jean-Philippe Krasso – Jeremie Boga

Fot. PressFocus