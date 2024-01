Hajduk Split bardzo poważnie traktuje swoją misję. Drużyna znajduje się na drugim miejscu w ligowej tabeli, dzięki czemu ma bardzo realną szanse na zdobycie tytułu mistrzowskiego, po raz pierwszy od 19 lat. Pewna pozycja w lidze i niedawny powrót Ivana Perisicia sprawiły, że Split postanowił postawić wszystko na jedną kartę i dokonał kolejnego wzmocnienia. Tym razem padło na Josipa Brekalo z Fiorentiny.

Hajduk Split z szansą na mistrzostwo

Hajduk Split liczy na udany finisz sezonu 2023/24. Obecnie ma tyle samo punktów, co Rijeka, jednak znajduje się na drugiej pozycji z racji mniej korzystnego bilansu bramkowego. Klub czeka na tytuł mistrzowski już 19 lat. Poprzednia kampania przyniosła drugie miejsce, jednak Hajduk zdobył aż 10 punktów mniej niż Diano Zagrzeb, które cieszyło się z wygrania ligi. Niedawno informowaliśmy o sentymentalnym powrocie do klubu Ivana Perisicia, z którym w składzie bez wątpienia zespół będzie jeszcze groźniejszy. Teraz oficjalnie przedstawiona została nowa twarz, a mianowicie – Josip Brekalo. Też nazwisko dobrze znane fanom Bundesligi i Serie A.

Powrót do rodzimej ligi

Josip Brekalo powrócił do ligi chorwackiej po blisko ośmiu latach. 35-krotny reprezentant Chorwacji jest wychowankiem Dinama Zagrzeb. W 2016 roku za 10 milionów euro trafił do Wolfsburga. Podczas swojego 6-letniego epizodu u ”Wilków” dwukrotnie był wypożyczany. Pierwszy raz do Stuttgartu w 2017 roku, a drugi w 2021 roku do Torino. W Serie A pokazał się przyzwoicie. W 32 spotkaniach strzelił siedem goli i zaliczył dwie asysty. Dobra postawa zaowocowała zainteresowaniem ze strony Fiorentiny i w styczniu 2023 roku za 1,7 miliona euro przeniósł się do klubu z Florencji. W 18 meczach zaliczył raptem jedno trafienie. Był cieniem samego siebie i nie wyglądał na piłkarza, który nie tak dawno błyszczał w Torino.

Hajduk Split cały czas myśli o mistrzostwie Chorwacji. Po transferze Ivana Perisicia oraz wcześniej Nikoli Kalinicia, postanowił wypożyczyć Josipa Brekalo. Historia powrotu skrzydłowego do ojczyzny jest o tyle ciekawa, ponieważ wydawało się, że trafi do Dinama Zagrzeb, jednak w ostatniej chwili Hajduk dokonał ”przechwytu” piłkarza i wypożyczył go do końca bieżących rozgrywek. Sprowadzenie Brekalo będzie kosztowało 100 tysięcy euro. Jeżeli obecny wicelider chorwackiej ligi zdobędzie mistrzostwo kraju, kwota może wzrosnąć o kolejne 100 tysięcy.

Jak na realia ligi chorwackiej, Hajduk tworzy istny gwiazdozbiór. Obok Brekalo, jest tam teraz Ivan Perisić, Nikola Kalinić, Marko Livaja (reprezentant kraju na MŚ w Katarze) oraz Aleksandar Trajkovski (powód drugiego z rzędu braku Włochów na MŚ).

Fot. hajduk.hr