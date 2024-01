Horrendalne ceny biletów na pożegnalny mecz Kloppa! Liverpool to klub o korzeniach robotniczych – z przemysłowego miasta oraz stworzony „dla wszystkich”. Jak się jednak okazuje – idea to jedno, a biznes i pieniądze drugie.



„Last dance” niczym Michael Jordan?

Jürgen Klopp, czyli twarz „The Reds” ostatnich lat, zdecydował się opuścić drużynę wraz z końcem sezonu. Ostatni mecz Kloppa na Anfield Road będzie wielkim, wzruszającym świętem dla fanów Liverpoolu, jednak… na obejrzenie tego spotkania z wysokości trybun będzie mogła sobie pozwolić zaledwie garstka.

Ostatnie spotkanie z Kloppem na ławce rezerwowych Liverpool rozegra 19 maja przeciwko Wolverhampton. Będzie to ostatnia, 38. kolejka sezonu Premier League, a ekipa „The Reds” najprawdopodobniej wciąż będzie w grze o mistrzostwo Anglii. Na ten moment podopieczni Jurgena Kloppa mają na koncie 48 punktów i wyprzedzają drugi Manchester City o pięć „oczek”. Już teraz Liverpool śmiało można określić najbardziej równą i stabilną drużyną w Premier League, a po ogłoszeniu pochodzącym od samego Jürgena Kloppa zawodnikom „The Reds” będzie towarzyszyć jeszcze większa motywacja.

Liverpool bezpośrednio jest związany co prawda z LeBronem Jamesem, więc legendą Cleveland Cavaliers oraz Los Angeles Lakers, prywatnie akcjonariuszem klubu, ale fani „The Reds” raczej nie obrażą się na powtórkę historii rodem z Chicago Bulls 1998 i „ostatni taniec” Kloppa zwieńczony mistrzostwem.

Trzeba wydać fortunę – horrendalne ceny biletów

Romantyczność romantycznością, przygoda przygodą, ale… to wszystko kosztuje. Wielkie koszta nie ominą również tych kibiców, którzy chcą pożegnać Kloppa na Anfield. Jak podaje „The Mirror”, najtańsze bilety na spotkanie Liverpool – Wolverhampton kosztować będzie około dwóch tysięcy funtów. W tym momencie trzeba jednak postawić „gwiazdkę”, ponieważ specjaliści mówią, że cena ta jeszcze bardziej wywinduje w górę.

Dwa tysiące za obejrzenie meczu piłkarskiego wydaje się wielką stawką, prawda? Co więc można pomyśleć o tej, za którą będzie można obejrzeć mecz tuż za ławką rezerwowych? Ta wynosi dokładnie 24 tysiące funtów, a przeliczając na złotówki (używając obecnego kursu brytyjskiej waluty) około 123 tysiące złotych. Takie ceny potwierdzają, że niektórzy kibice są w stanie zrobić wszystko, żeby godnie pożegnać swoją legendę oraz bronią tezy, że miłości do klubu nie mierzy się w żadnej walucie, stawiając przywiązanie na pierwszym miejscu. Wszystko po to, by powiedzieć potem: „Tak, byłem na pożegnaniu Kloppa”.

fot. PressFocus