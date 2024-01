Aston Villa – Newcastle 30.01 – Typy bukmacherskie

Betfan kurs 1.85 Aston Villa - Newcastle Powyżej 9.5 rzutów rożnych TAK Obstaw

Już w najbliższy wtorek, czeka nas hit 22. kolejki Premier League, w którym to Aston Villa podejmie Newcastle na Villa Park. The Villans przystąpią do tego spotkania po dwóch, bezbramkowych remisach z rzędu, natomiast goście po zwycięstwie 2:0 nad Fulham. Która z tych drużyn dopnie swego i zdobędzie komplet punktów? Zapraszam na zapowiedź tego emocjonującego spotkania!

➡️ Załóż konto z kodem promocyjnym FUTBOLNEWS i odbierz do 300 złotych bonusu do 1-krotnego obrotu na start⬅️

Aston Villa – Newcastle – typy bukmacherskie

Aston Villa w ostatnim spotkaniu zremisowała z Chelsea, w Pucharze Anglii. Był to ich drugi z rzędu bezbramkowy remis, po tym, jak w poprzedni weekend osiągnęli ten sam wynik w meczu z Evertonem. Tak naprawdę, w trzech ostatnich meczach Villa nie straciła gola, ale przy tym udało jej się strzelić tylko jedną bramkę, w wygranym 1:0 wyjazdowym meczu z Middlesbrough, w trzeciej rundzie Pucharu Anglii. Zespół Unaia Emery’ego nie miał jednak problemu w tym sezonie, w zdobywaniu bramek na własnym stadionie, strzelając przed własnymi kibicami 29 goli w lidze i tracąc zaledwie 8, co jest najlepszym wynikiem w Premier League.

Newcastle przystąpi do tego spotkania po zwycięstwie 2:0 z Fulham, które odnieśli przed tygodniem. Było to swego rodzaju odbicie się, po porażce z Manchesterem City. W lidze, wygrali tylko jeden mecz wyjazdowy przez cały sezon i zdobyli marne pięć punktów na 30 dostępnych. Co dziwne, jedynym meczem, który Newcastle wygrał na wyjeździe, było rozbicie Sheffield United 8:0 we wrześniu, co nieco wypacza ich bilans bramek na wyjeździe. Ten mecz nastąpi po dwóch trudnych meczach ligowych z rzędu, z Liverpoolem (przegranym 4:2 na Anfield) i Manchesterem City (przegranym u siebie 3:2). Drużynie Eddiego Howe’a nie będzie łatwo w tym spotkaniu, zwłaszcza przeciwko drużynie, z tak dobrym bilansem.

Starcie to zapowiada się naprawdę intrygująco. Villa przegrała na początku sezonu 5:1 z Newcastle, więc z pewnością będą szukać rewanżu. Od tego czasu, Newcastle w sezonie doświadczyło spadku formy i nie potrafi zdobywać punktów na wyjazdach. Z drugiej strony, Villa spisuje się znakomicie na własnym boisku, wygrywając aż 9, z dotychczasowych 11 spotkań, co stanowi najlepszy wynik w Premier League. Spotkania tych ekip w ostatnim czasie charakteryzowały się dużą ilością strzelanych bramek, bowiem w ostatnich 4, za każdym razem obfitowały przynajmniej w 3 gole.

Moim zdaniem zobaczymy dość ofensywny mecz, gdzie jedni i drudzy nie będą zbytnio skupiać się tylko na defensywie, a wręcz przeciwnie. Powinniśmy zobaczyć sporo ataków w pole karne przeciwnika, więc stawiam na over 9.5 rzutów rożnych po kursie @1.85 w ofercie legalnego bukmachera Betfan.

Najlepsze kursy bukmacherskie pod typowanie Aston Villa – Newcastle

Betfan standardowo proponuje setki zakładów związanych z danych wydarzeniem sportowym, w tym przypadku pojedynku Aston Villa – Newcastle. Oba zespoły mają sporo jakości piłkarskiej, więc koniecznie trzeba zajrzeć do zakładów specjalnych w tym spotkaniu. Zamiast standardowego typu, można pokusić się o wytypowanie strzelca. Kurs na trafienie do siatki przez Ollie Watkinsa wynosi @2.51.

Tutaj nie ma mowy o odstawianiu nogi czy odpuszczaniu, bo obie strony zdają sobie sprawę z wagi tego meczu. Przegranemu skomplikuje się sytuacja w tabeli. Można także zajrzeć do liczby fauli czy kartek, a także handicapów.

Statystyki na typy bukmacherskie Aston Villa – Newcastle

Astov Villa jest niepokonana od czterech spotkań

Newcastle wygrało dwa z ostatnich trzech meczów

W ostatnich dwóch bezpośrednich starciach padło łącznie 12 goli

A tak prezentują się ostatnie bezpośrednie pojedynki między tymi ekipami:

Przewidywane składy na mecz Aston Villa – Newcastle