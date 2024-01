Niechciany piłkarz Rakowa odchodzi

Wydarzyło się to, na co zanosiło się od dłuższego czasu. Fabian Piasecki odchodzi. Raków Częstochowa pozbywa się napastnika, którego przyszłość od stycznia była przesądzona. Wraz z początkiem nowego roku ”Medaliki” wystawiły Fabiana Piaseckiego na listę transferową. Jak informuje Tomasz Włodarczyk, napastnik mistrza Polski przeniesie się do Piasta Gliwice.

Słabe wyniki w Ekstraklasie

Fabian Piasecki w obecnym sezonie był jednym z trzech napastników występujących regularnie w Rakowie Częstochowa. Musiał rywalizować o miejsce w składzie z nowymi nabytkami, czyli z Ante Crnacem (trafił ze Slaven Belupo za 1,3 miliona euro) oraz Łukaszem Zwolińskim (trafił z Lechii Gdańsk za darmo). Spośród całej trójki to Piasecki notował najgorsze liczby w PKO BP Ekstraklasie. To napastnik mister zero, facet bez gola i bez asysty. Dla porównania, Crnac strzelił dwa gole, a Zwoliński cztery. Też nie najlepiej, ale więcej to niż zero.

Od dłuższego czasu media spekulowały nad przyszłością 28-latka. Wraz z początkiem zimowego okienka transferowego, dostał od klubu wolną rękę w poszukiwaniu nowej drużyny, gdyż nie został uwzględniony w obozie przygotowawczym do drugiej części sezonu, co jeszcze dobitniej podkreślało jego marginalną role w ostatnim czasie.

Fabian Piasecki znalazł nowy klub

Jak informuje Tomasz Włodarczyk, napastnik cieszył się sporym zainteresowaniem ze strony innych klubów, nawet spoza Ekstraklasy. Finalnie w walce o podpis Piaseckiego pozostali Zagłębie Lubin oraz Piast Gliwice. ”Miedziowi” rozważali jednak wypożyczenie, co nie do końca odpowiadało zawodnikowi. Wybrał zatem Piasta Gliwice, gdzie przeniesie się na zasadzie transferu definitywnego. Na tym etapie rozmów, kwota transferu nie jest jeszcze znana.

Fabian Piasecki (Raków Częstochowa) zostanie zawodnikiem Piasta Gliwice. Transfer na ostatniej prostej. Negocjacje odbywały się w Turcji. Zainteresowane do końca było również Zagłębie Lubin. Szczegóły: https://t.co/V1TdwgAJ7G pic.twitter.com/eB1p76GtMg — Tomasz Włodarczyk (@wlodar85) January 30, 2024

Fabian Piasecki w trakcie reprezentowania barw ”Medalików” wystąpił w 58 spotkaniach, co przełożyło się na dziewięć bramek. Częściej był jednak krytykowany za marnowane sytuacje i za to, że to nie jest po prostu napastnik na miarę mistrza Polski.

