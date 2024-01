Szykuje się wielki powrót. Erling Haaland już gotowy

W najbliższą środę Manchester City w ramach 22. kolejki Premier League podejmie przed własną publicznością Burnley. Mecz z przedostatnimi w tabeli „The Clarets” może być pierwszym od 6 grudnia, w którym wystąpi Erling Haaland. Z powodu złamania kości stopy Norweg opuścił 10 kolejnych spotkań.

Przegrany na Villa Park mecz 15. kolejki Premier League z Aston Villą był ostatnim występem Erlinga Haalanda. Kilka dni później, Manchester City mierzył się na wyjeździe z Luton Town (2:1). W przeddzień starcia z „The Hatters” pojawiły się przecieki, że Norweg nie udał się wraz z drużyną do Luton. Po kilkunastu godzinach spekulacje te się potwierdziły.

Przedłużająca się pauza

W przedmeczowej rozmowie z mediami Pep Guardiola poinformował, że 23-latek zmaga się z kontuzją stopy. Nie potrafił jednak na gorąco stwierdzić, jak długo najlepszy strzelec „The Citizens” będzie nieobecny.

Nie wiem, ile to potrwa. Dzień po dniu, tydzień po tygodniu będziemy obserwować rozwój sytuacji.

Trwała walka z czasem, żeby postawić Haaland na nogi przed wyjazdem do Arabii Saudyjskiej na Klubowe Mistrzostwa Świata. Norweg opuścił wyjazdowy mecz ostatniej kolejki fazy grupowej Ligi Mistrzów z Crveną Zvezdą (3:2) oraz ligowy mecz z Crystal Palace (2:2). Ostatecznie król strzelców Premier League i Ligi Mistrzów z poprzedniego sezonu nie poleciał wraz z zespołem na Bliski Wschód. Zabrakło go także w dwóch ostatnich meczach w 2023 roku – z Evertonem (3:1) i Sheffield United (2:0). W zeszłym sezonie Haaland był niczym maszyna. Przypomniały się więc jego czasy z Borussii Dortmund, gdy nękały go urazy.

Powrót do treningów, ale nie na boisko

Choć Haaland wrócił do treningów z drużyną, wciąż nie było możliwości skorzystania z jego usług w trakcie samych meczów. Przed meczem 21. kolejki Premier League z Newcastle (3:2), Guardiola podzielił się nowymi wieściami w sprawie kontuzji swojego czołowego strzelca.

Mam nadzieję, że Erling będzie gotowy pod koniec miesiąca. To nawet wcześniej niż początkowo zakładaliśmy. Erling czuje się dobrze, ale lekarze zdecydowali, żeby dać mu jeszcze tydzień wolnego. Być może poleci on z nami na zgrupowanie do Abu Zabi. W czwartkowym treningu naprawdę wyglądał dobrze. Przed meczem z Huddersfield nie prezentował on jeszcze najlepszej dyspozycji, ale to normalne, gdy wracasz do gry po pięciu tygodniach przerwy.

Nadeszły dobre wieści

Wydaje się, że liczba meczów absencji zatrzyma się u Haalanda na 10. Na wtorkowej konferencji przed meczem z Burnley, Pep Guardiola poinformował, że Norweg znajdzie się w kadrze zespołu na starcie z beniaminkiem.

Tak, Erling zostanie wybrany. Erling jest dla nas ważnym graczem. Nie grał przez dwa miesiące, ale teraz czuje się dobrze. Dziś po południu mamy trening i wszystko wskazuje na to, że będzie on jutro z nami wszystkimi.

Norweg nie jest jedynym zawodnikiem, który najprawdopodobniej już w środę wróci do gry. Na konferencji Hiszpan dodał także, że zarówno Manuel Akanji, jak i John Stones trenowali z zespołem i nie narzekali na żadne dolegliwości. To oznacza, że… wszyscy są zdrowi. Manchester City z Burnley zmierzy się w środę o godzinie 20:30. Po 21 kolejkach „The Citizens” z dorobkiem 43 punktów zajmują 2. miejsce w tabeli i do prowadzącego w tabeli Liverpoolu tracą pięć oczek. Mistrzowie Anglii mają jednak jeden mecz rozegrany mniej od podopiecznych Juergena Kloppa.

Fot. PressFocus