Tottenham – Brentford 31.01 – Typy bukmacherskie

Kolejny intensywny weekend przeszedł do historii, ale na tym to polega. Prawdziwy kibic piłkarski chce jak najwięcej spotkań, emocji oraz radosnych chwil. Środek tygodnia wcale nie oznacza braku spotkań, bo cały czas trwa Puchar Azji i Puchar Narodów Afryki, gdzie będziemy mieć za chwilę ćwierćfinały. Na ligowym podwórku również nie możemy narzekać na nudę, bo gra między innymi angielska Premier League, a tam już 22. kolejka zmagań. W środowy wieczór o godzinie 20:30 małe derby Londynu, gdzie Tottenham Hotspur podejmie na własnym stadionie Brentford. Mam nadzieję, że jak na Anglię przystało, będziemy świadkami kolejnego emocjonującego spotkania, a poniżej moja propozycja bukmacherska.

Tottenham – Brentford – typy bukmacherskie

Tottenham sezon zaczął kapitalnie, gdzie był niepokonany przez dziesięć kolejek, a w tym czasie zanotował tylko dwa remisy. Potem jednak zespół dopadł lekki kryzys, kilka porażek i przez to spadli z podium. Jednak w grudniu odbudowali się i do tego momentu ponieśli porażkę tylko z Brighton 2:4. Pokonali w tym czasie wysoko Newcastle United 4:1, Nottingham Forest na wyjeździe 2:0, na własnym obiekcie Bournemouth 3:1, które do tego spotkania było w rewelacyjnej formie i seryjnie wygrywało swoje mecze. W ostatniej kolejce zremisowali na Old Trafford z Manchesterem United 2:2. Zostali także wyeliminowani z czwartej rundy Pucharu Anglii przez Manchester City, więc teraz pozostało im się skupić na walce w lidze, a tutaj TOP 4 jest dla nich priorytetem. Podopieczni Ange’a Postecoglou w ofensywie spisują się znakomicie, ponieważ strzelili gola w 33 kolejnych meczach ligowych – to ich najdłuższa taka passa w historii występów w lidze. Jednak zapominają także o defensywie, a tutaj już tak kolorowo nie jest, bo „Koguty” do tej pory wyciągały 31 razy piłkę z własnej siatki, co jest najgorszym wynikiem w czołówce. W ostatnim czasie udało im się tylko raz zachować czyste konto, w połowie grudnia przeciwko Nottingham Forest.

Brentford natomiast po bardzo dobrym poprzednim sezonie, gdzie zajęli wysokie 9. miejsce i otarli się o europejskie puchary w tym grają od początku poniżej oczekiwań. W swoich 20 meczach wygrali zaledwie sześć razy, a przegrali aż 10 spotkań. Dopiero mieli serię pięciu kolejnych porażek, ale w ostatniej kolejce przełamali się przeciwko Forest i wygrali 3:2. W klubie cieszą się z powrotu Ivana Toneya po wielu miesiącach nieobecności i dołożył cegiełkę do tego wygranego meczu. Goście na wyjazdach grają fatalnie, niedawno nawet nie poradzili sobie z Sheffield, czyli zespołem zamykającym stawkę w Premier League i przegrali 0:1. Menedżer Thomas Frank ma nadzieję, że Toney ponownie poprowadzi ofensywę, gdy Pszczoły będą dążyć do pierwszego zwycięstwa na wyjeździe od października. Ale czy się uda przy takiej formie? Tottenham gra u siebie i będzie bardziej zdeterminowany. Proponuje zwycięstwo Tottenhamu i powyżej 2.5 gola w meczu po kursie 2.09 w Betfan.

Tutaj stawką oczywiście zwycięstwo i trzy punkty, nie ma mowy o odpuszczaniu, bo obie strony zdają sobie sprawę z wagi tego meczu. Tottenham walczy o TOP 4, będą chcieli znowu wygrać, a Brentford jest ostatnio w kiepskiej formie. Można także zajrzeć do liczby fauli czy kartek, a także handicapów.

Statystyki na typy bukmacherskie Tottenham – Brentford

Tottenham strzelał we wszystkich meczach ligowych

Odniósł trzy zwycięstwa w ostatnich meczach domowych

Brentford na wyjeździe cztery kolejne porażki

A tak prezentują się ostatnie bezpośrednie pojedynki między tymi ekipami:

Przewidywane składy na mecz Tottenham – Brentford

Tottenham: Vicario; Porro, Romero, Van de Ven, Udogie; Hojbjerg, Bentancur; Johnson, Kulusevski, Werner; Richarlison

Vicario; Porro, Romero, Van de Ven, Udogie; Hojbjerg, Bentancur; Johnson, Kulusevski, Werner; Richarlison Brentford: Flekken; Collins, Pinnock, Mee; Roerslev, Janelt, Jensen, Damsgaard, Lewis-Potter; Toney, Maupay

